Targeting bezeichnet die gezielte Ausspielung von Werbeanzeigen an bestimmte Nutzergruppen. Im Unterschied zu klassischer Werbung, die möglichst viele Menschen gleichzeitig erreichen soll, basiert personalisierte Online-Werbung auf der Annahme, dass Anzeigen wirksamer sind, wenn sie an vermutete Interessen angepasst werden.<BR \/><BR \/><i>Ihre Meinung ist gefragt: Eine kurze anonyme Umfrage untersucht, wie Werbung in Südtirol heute wahrgenommen wird. Die Teilnahme dauert nur wenige Minuten.<\/i><b> <a href="https:\/\/ww2.unipark.de\/uc\/Gast\/1365\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für die Umfrage einfach hier drauf klicken.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> Dafür werden unterschiedliche Kriterien herangezogen, etwa zuvor besuchte Webseiten, Suchanfragen oder allgemeine Nutzungsmerkmale. Auf dieser Grundlage werden Nutzergruppen gebildet, denen passende Werbeinhalte angezeigt werden.<BR \/><BR \/>Davon zu unterscheiden ist regionale oder breit gestreute Werbung, wie sie etwa im linearen Fernsehen, im Radio oder auf Außenwerbeflächen eingesetzt wird. Diese Form der Werbung richtet sich an alle Menschen innerhalb eines bestimmten Verbreitungsgebiets. Die Inhalte sind für alle Empfänger gleich und unabhängig vom individuellen Mediennutzungsverhalten.<BR \/><BR \/>Die individualisierte Ausspielung von Werbung führt dazu, dass unterschiedliche Personen auf derselben Plattform unterschiedliche Anzeigen sehen. Die zugrunde liegenden Prozesse erfolgen automatisiert und basieren auf statistischen Zuordnungen. Dabei werden in der Regel keine direkten Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen, sondern Nutzer anonymisierten Gruppen zugeordnet. Für viele bleibt jedoch unklar, nach welchen Kriterien diese Zuordnung im Einzelnen erfolgt.<BR \/><BR \/>Warum eine bestimmte Werbeanzeige erscheint und eine andere nicht, hängt somit von technischen und datenbasierten Entscheidungsprozessen ab. Dass zwei Personen zur gleichen Zeit unterschiedliche Werbung sehen, ist eine Folge dieser Form der Aussteuerung digitaler Inhalte.