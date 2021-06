Warum wir nicht in alte Muster verfallen sollten

Zweieinhalb Jahre war er Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings (SWR). Nun gibt Hannes Mussak turnusmäßig ab an den Unternehmerverband bzw. an Federico Giudiceandrea. Wie schwierig war es, die Verbände während einer Pandemie zusammenzuhalten? Wird er in 2 Jahren für den Landtag kandidieren? Ein Gespräch. + Von Arnold Sorg