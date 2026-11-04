Donald Trump muss in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit mit deutlich heftigerem Gegenwind rechnen. Die Demokraten haben sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit gewonnen und können damit mehr Kontrolle und Druck auf den US-Präsidenten ausüben. <BR \/><BR \/>In der Außenpolitik und Handelspolitik dürfte sich dennoch nicht viel ändern. Der Grund. „Die Zölle verhängt Trump nicht per Gesetz, sondern per Dekret am Kongress vorbei“, sagt Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Für die Wirtschaft in Europa sei deshalb mindestens bis zur Präsidentschaftswahl in zwei Jahren kaum Besserung zu erwarten. <BR \/><BR \/>Mit unbequemen Mehrheitsverhältnissen zu Hause könnte sich Trump mehr auf die Außenpolitik konzentrieren, glaubt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Der Präsident werde sich künftig noch mehr auf Verordnungen stützen. „Zölle und Handelskonflikte könnten wieder stärker in den Vordergrund rücken.“<h3>\r\nÖl- und Spritpreise<\/h3>Bei der Niederlage der Republikaner spielten die gestiegenen Lebenshaltungskosten vieler Amerikaner eine entscheidende Rolle. Denn mit dem von Trump angezettelten Iran-Krieg sind die Spritpreise stark gestiegen – zum Ärger vieler Wähler im Autofahrerland USA. Berenberg-Ökonom Schmieding erwartet zunehmenden Druck auf Trump seitens der eigenen Republikaner-Partei, „die Benzinpreise durch eine Lösung der Iran-Frage wieder auf ein normales Niveau zu bringen“.<BR \/><BR \/>Wahrscheinlich sei, dass die US-Regierung nach einer womöglich letzten Bombardierungsrunde ein Abkommen mit Iran schließe, das die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsehe. Damit dürften die Ölpreise, die mit dem Nahost-Krieg über die Marke von 100 Dollar je Barrel Brent-Öl gestiegen sind, sinken – und damit die Benzinpreise für Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks. Schmieding erwartet, dass der Preis für Brent-Rohöl bis Ende 2027 auf 75 US-Dollar pro Barrel und 2028 auf im Schnitt 65 US-Dollar fällt.