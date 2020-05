Was dürfen Gastronome derzeit, was noch nicht?

Die für Gastronomiebetriebe neu geschaffene Möglichkeit bietet Bars, Restaurants und Eisdielen neue Perspektiven bis zur Öffnung am 11. Mai, wie es das neue Landesgesetz zu Südtirols Phase 2 vorsieht.Der Verkauf soll, soweit möglich, via Telefon oder Internet abgewickelt werden.Die Lebensmittel darf man im Lokal abholen, allerdings müssen die Lokale bei Abholung und Bezahlung darauf achten, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden.Lebensmittel dürfen auch weiterhin nach Hause geliefert werden.Im Gastlokal zu essen, ist nicht erlaubt. Außerdem darf kein Kunde an Tischen im Freien – falls vorhanden- sitzen oder gar dort bedient werden.Wie auch Helmut Tauber gegenüber STOL betont, darf der Gastronom zwar die Tische für die Öffnung bereits herrichten, muss aber darauf achten, dass sich die Kunden nicht an die Tische setzen oder sich in der Nähe des Lokals aufhalten.Das neue Landesgesetz, das noch diese Woche in Kraft treten wird, erlaubt der Südtiroler Gastronomie die Öffnung am 11. Mai.Die genauen Regelungen stehen noch nicht eindeutig fest, fix ist allerdings, dass Gastronome dann ihre Gäste wieder im Lokal und auch auf Tischen außerhalb bewirten dürfen. Natürlich immer unter Einhaltung der im Landesgesetz festgehaltenen Auflagen.

