Timmelsjoch: Was uns im neuen Motorradmuseum erwartet

In der Nacht auf den 18. Jänner fiel das vor 5 Jahren eröffnete Top Mountain Motorcycle Museum an der Timmelsjoch Hochalpenstraße in Hochgurgl (Ötztal/Nordtirol) einem verheerenden Großbrand zum Opfer. Seit Monaten läuft der Wiederaufbau auf Hochtouren. + Von Florian Mair