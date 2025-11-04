Der Haushalt für das kommende Jahr wächst weiter: Rund 8,76 Milliarden Euro stehen der öffentlichen Hand laut Entwurf zur Verfügung. Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte, dass es sich vor allem um einen Haushalt mit sozialer Handschrift handelt. 22,3 Prozent sind für Gesundheit, 14,8 Prozent für Bildung, 12 Prozent für die Gemeinden und 10,8 Prozent für Soziales vorgesehen.<h3>\r\nUVS: Mehr Spielraum für Investitionen<\/h3>Rund 80 Prozent der Ausgaben sind für laufende Kosten gebunden, während der Anteil für Investitionen bei 19 Prozent liegt. Das ist zwar etwas mehr als im Vorjahr, doch es brauche mehr Spielraum, betont unter anderem der Unternehmerverband Südtirol (UVS).<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233777_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Gerade ein so umfangreicher Haushalt muss genutzt werden, um gezielt Zukunftsinvestitionen zu fördern und steuerliche Entlastungen für Unternehmen und Familien zu ermöglichen“, sagt UVS-Präsident Alexander Rieper. Damit dies möglich ist, seien eine Vereinfachung der Verwaltung und eine Durchforstung der laufenden Ausgaben unausweichlich. „Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, sicheren Arbeitsplätzen und starker Steuerleistung weiterhin in Südtirol entwickeln können“, so Rieper.<h3>\r\nhds: Entlastung der Kosten und Planungssicherheit<\/h3>Zwar gehe der Haushaltsentwurf, gerade beim leistbaren Wohnen, in die richtige Richtung, „doch konkrete Maßnahmen, die Akzente für die Wirtschaft setzen, sehe ich in diesem Haushalt keine“, kritisiert Philipp Moser, Präsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds). „Es braucht konkrete Schritte, um Unternehmen bei den Kosten zu entlasten, etwa bei den Lohnnebenkosten“, so Moser.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233780_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Planungssicherheit sei entscheidend: „Wir sind zwar gut unterwegs im Vergleich zu unseren Nachbarn, aber wir sind fragil unterwegs“, betont Moser. „Darum gilt es, die Unternehmen auch robust zu machen.“<h3>\r\nHGV: Hundesteuer ein Minuspunkt<\/h3>Für den Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) zeigt der Haushaltsentwurf sowohl Plus- als auch Minuspunkte auf. Positiv bewertet wird, dass die vom Verband vorgebrachten Anliegen zur einheitlichen GIS-Besteuerung von Mitarbeiterwohnungen aufgegriffen wurden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233783_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Deutlich kritischer fällt die Bewertung des HGV zur neuen Gemeindeaufenthaltsabgabe für Hunde (1 Euro pro Hund und Nächtigung, ab 1.1.2027) aus. „Dieser Modus belastet erneut die Beherbergungsbetriebe und muss gestrichen bzw. die Sinnhaftigkeit einer neuen Steuer, deren bürokratischer Mehraufwand den finanziellen Nutzen um ein Vielfaches übersteigt, generell in Frage gestellt werden“, so HGV-Präsident Manfred Pinzger.<h3>\r\nlvh: Chance, gewisse Themen zu überdenken<\/h3>„Grundsätzlich positiv“ bewertet lvh-Präsident Martin Haller den Haushaltsentwurf. „Die hohen Steuereinnahmen zeigen, dass die Wirtschaft gut arbeitet.“ Trotzdem brauche es Reformen, so Haller.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233786_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Unser großzügiger Haushalt bietet uns die Chance, bestehende Maßnahmen zu überdenken.“ Gleichzeitig sei es wichtig, die Förderungen der Wirtschaft langfristig zu sichern. Konkret nennt er unter anderem die Digitalförderung. „Diese könnte auch auf Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern ausgeweitet werden.“ Auch die Sicherung der Lehrlingsförderung sei wichtig.