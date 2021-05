Urlaub in Südtirol: Alles, was Sie wissen müssen

Vom Check-in über den Südtiroler Corona-Pass bis zur Abreise: Alle wichtigen Infos kurz zusammengefasst.Sie müssen ein negatives Testergebnis (PCR- oder Antigentest) vorweisen können. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Impf- oder ein Genesungsnachweis befreien Gäste von dieser Pflicht nicht. Die Verpflichtungen bei der Einreise müssen die Gäste selbst erfüllen. Die Beherbergungsbetriebe haben keine Melde- oder Kontrollpflicht.Im Falle einer Kontrolle muss er eine Eigenerklärung abgeben. Auf der Internetseite des italienischen Außenministeriums kann diese heruntergeladen werden. Die Eigenerklärung in Papierform wird ab 24. Mai 2021 durch ein digitales Einreiseformular ersetzt, das schon vor der Einreise ausgefüllt werden muss. Im Falle einer Kontrolle muss der Nachweis über die Anmeldung entweder digital oder in Papierform vorgezeigt werden.Für die Anreise aus einer anderen Region oder autonomen Provinz, die als weiße oder gelbe Zone eingestuft ist, benötigen die Gäste keinerlei Nachweis. Erfolgt die Anreise aus einer Region oder autonomen Provinz, die als orange oder rot eingestuft ist, benötigen die Gäste entweder ein negatives Testergebnis, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder der Genesung.Alle Gäste, unabhängig woher sie anreisen, müssen beim Check-in entweder ein negatives Testergebnis, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung vorweisen können. Es genügt zum Beispiel auch ein Nasenflügeltest, den sie vor dem Check-in in einer Südtiroler Apotheke oder einem Testzentrum durchführen können. Sollten die Gäste beim Check-in keinen Nachweis vorweisen, können sie diesen innerhalb von 24 Stunden nachreichen. Der HGV arbeitet zudem an einem Konzept, um Nasenflügeltests auch in Hotels vor Ort zu ermöglichen, dann spart sich der Gast bei Anreise den Weg in die Apotheke oder das nächstgelegene Testzentrum.Sofern ein Gast nicht vorhat, so genannte Corona-Pass-Areas zu betreten, also in Innenräumen von Restaurants zu essen, Museen oder Schwimmbäder zu besuchen usw., ist er nicht verpflichtet, den Test zu erneuern. Für die weitere Nutzung des Hotels und dessen Leistungen ist kein erneuter Test erforderlich.Als Corona-Pass Südtirol gelten grundsätzlich das durch eine Gesundheitsbehörde bestätigte Ergebnis eines Nasenflügel-, Antigen- oder PCR-Tests, der Impfnachweis oder die Bestätigung über die erfolgte Genesung. Auch Urlaubsgäste können sich im Rahmen der Aktion „Wir testen“ bei den Testzentren und Apotheken kostenlos testen lassen, um den Corona-Pass Südtirol zu erhalten, zusätzlich in Kürze wohl auch in einigen Beherbergungsbetrieben.Bei der Rückreise zum Wohnsitz benötigen die italienischen Gäste keinen Nachweis. Dies gilt unabhängig von der Einstufung der Regionen.Bei der Rückkehr aus Südtirol müssen Gäste grundsätzlich die jeweils in ihrem Heimatland für eine Rückreise aus Italien geltenden Einreisebestimmungen beachten. Kehrt ein Gast beispielsweise von Südtirol nach Deutschland zurück, muss er bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise über ein entsprechendes Einreiseportal einen Genesenen-, Impf- oder Testnachweis übermitteln.

