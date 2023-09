Wegen hoher Zinsen: Südtiroler fragen weniger Kredite nach

„ Das Klima der Unsicherheit ist nicht unbedingt förderlich für Investitionen. ” — Luciano Partacini, WIFO

18,84 Milliarden Euro haben die drei größten Südtiroler Banken (Volksbank, Raiffeisen, Sparkasse) zum Stand Ende Juni in Form von Krediten und Darlehen an die Südtiroler Privat- und Firmenkunden verliehen. Auffällig dabei: Seit Ende 2022 ist der „Kreditkuchen“ um fast 400 Millionen Euro kleiner geworden, ein Minus von rund 2 Prozent. Dazu muss man sagen, dass das eingeräumte Kreditvolumen in den letzten 10 Jahren nominal immer angestiegen ist.Die Ausleihungen an Privathaushalte haben sich – immer verglichen mit Ende 2022 - von 5,85 Milliarden auf 5,704 Milliarden Euro verringert, jene an Unternehmen von 11,88 Milliarden auf 11,74 Milliarden Euro.„Der Effekt der vielen Zinserhöhungen ist zweifelsohne sichtbar. Dazu kommt eine gewisse konjunkturelle Abschwächung auch in Südtirol und ein allgemeines Klima der Unsicherheit, das für neue Investitionen nicht unbedingt förderlich ist“, kommentiert Luciano Partacini, Direktor des Amtes für Wirtschaftsinformation beim WIFO der Handelskammer Bozen. Das Institut hat die Daten der 3 Banken im Detail ausgewertet. Er fügt jedoch hinzu: „Der Rückgang bei den Krediten ist da, aber fällt nicht dramatisch aus, er bildet vielmehr die geänderten Rahmenbedingungen ab.“Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bekanntlich seit Sommer des vergangenen Jahres insgesamt 10 Mal die Leitzinsen erhöht, auf aktuell über 4 Prozent. In der Folge haben sich die Finanzierungskosten deutlich erhöht, es ist heute erheblich teurer einen Kredit aufzunehmen als noch vor einem Jahr.