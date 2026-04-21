Ursache ist ein Fehler des staatlichen Sozialversicherungsinstituts INPS aufgrund einer zunächst unklaren Rechtslage. Konkret hatte das INPS einen Steuerbonus, den die Regierung im Zuge des Haushalts 2025 zur Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen eingeführt hat, fälschlicherweise auch Rentnern gewährt. Tatsächlich steht dieser ausschließlich Arbeitnehmern mit einem Einkommen von bis zu 40.000 Euro zu.<h3>\r\nDoppelt bitter<\/h3>„WIKU“-Rentenfachmann Alexander Oberkofler kennt das Problem: „Das hat viele wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht allzu viele Betroffene gibt.“ Besonders bitter sei, dass vor allem eher niedrige Renten betroffen seien, da der Bonus bereits auf Einkommen ab 20.000 Euro abzielt.<BR \/><BR \/>Die Betroffenen wurden bereits informiert. Sie haben eine eigene Abrechnung („cedolino dedicato“) erhalten, in der die fehlerhafte Gutschrift sowie der Rückzahlungsplan im Detail ausgewiesen sind. Für Beträge bis zu 150 Euro erfolgt die Rückforderung umgehend und in einer einzigen Abbuchung. Höhere Summen werden ab Mai in Raten zurückgezahlt – maximal bis Dezember. Wer etwa 1.000 Euro zu viel erhalten hat, muss monatlich rund 125 Euro zurückzahlen.<BR \/><BR \/>Wer seine Rente über die Post bezieht, ist ab dem 2. Mai betroffen, bei Banküberweisungen ab dem 4. Mai. Die monatlichen Abzüge erfolgen automatisch.