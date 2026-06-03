Der Oberste Gerichtshof hatte einen Großteil von Trumps Zöllen im Februar für ungültig erklärt. Nun versucht er es erneut und stützt sich auf eine andere Rechtsgrundlage. Diesmal argumentieren die USA, dass Länder Produkte aus mutmaßlicher Zwangsarbeit importieren, was eine unfaire Handelspraktik darstelle. <BR \/><BR \/> „Es ist inakzeptabel, dass unsere wichtigsten Handelspartner nichts gegen die Einfuhr von Waren unternehmen, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Dies führt dazu, dass US-amerikanische Arbeitnehmer gezwungen sind, weltweit unter ungleichen Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren“, sagte der Handelsbeauftragte Jamieson Greer laut der Mitteilung. „Wir werden diese Ungleichheit nicht länger hinnehmen.“<BR \/><BR \/>Insgesamt 60 Volkswirtschaften sind laut Angaben des US-Handelsministeriums betroffen. Neben der EU müssen auch Großbritannien und die Schweiz, aber auch Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika sowie Kanada und China mit zusätzlichen Zöllen zwischen 10 und 12,5 Prozent rechnen.<BR \/><h3>\r\nAnhörungsfrist bis Anfang Juli<\/h3> Die Zölle sollen demnach aber nicht sofort in Kraft treten. Stattdessen können zunächst Einwände bis zum 6. Juli geltend gemacht werden, am 7. Juli soll dann eine Anhörung stattfinden.<BR \/><BR \/>China kritisierte das US-Vorgehen. Die Volksrepublik habe sich stets gegen jegliche Art von Zollmaßnahmen ausgesprochen, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Zoll- und Handelskriege lägen nicht im Interesse beider Seiten. Zum Vorwurf der Zwangsarbeit sagte Mao, dass China diese ablehne. „In China gibt es keine sogenannte Zwangsarbeit“, fuhr sie fort.