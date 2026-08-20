„Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Milchwirtschaft und der Viehhaltung in Südtirol ist uns ein großes Anliegen“, unterstreicht Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher. „Deshalb haben wir gezielt Anreize geschaffen, etwa die im Vorjahr in veränderter Form neu aufgelegte Weideprämie. Eine flächendeckende Bestoßung der Almen ist von grundlegender Bedeutung, um die Kulturlandschaft zu pflegen, die Berglandwirtschaft zu sichern und den Schutz vor Verbuschung zu gewährleisten.“ Die Weideprämie für gealpte Tiere verzeichne einen überraschenden Zuspruch und übertreffe die Erwartungen. „Mich freut es, dass aus allen Landesteilen berichtet wird, dass wieder mehr Vieh aufgetrieben wird“, so Walcher. <BR \/><BR \/>Ehemals wurde diese Förderung - damals als Tiergesundheitsprämie beziehungsweise Alpungsprämie bezeichnet - vor allem für Jungrinder gewährt. Zudem konnte sie für jedes Tier nur einmal im Leben in Anspruch genommen werden. Im Gegensatz dazu sind heute alle Rinder und Pferde jährlich prämienberechtigt, sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt werden.<BR \/><BR \/>„Bisher wurden 4866 gültige Ansuchen eingereicht, die Gesamtanzahl an Großvieheinheiten auf Almen belief sich mit Stand Ende Juli auf 36.500 Großvieheinheiten Rinder und 1730 Großvieheinheiten Pferde“, berichtet der Direktor des Landesamtes für Viehzucht Matthias Profanter. „Prämienberechtigt sind 34.000 Großvieheinheiten Rinder und 1100 Großvieheinheiten Pferde; man kann also sagen, dass voraussichtlich für 35.000 Großvieheinheiten die Prämie ausbezahlt wird.“