Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher unterstreicht die langfristige Wirkung der Maßnahme: „Wer Tiere auf die Alm bringt, stärkt Tierwohl und Tiergesundheit und trägt gleichzeitig dazu bei, unsere Almen offen und lebendig zu halten. Die Weideprämie ist deshalb eine gezielte Unterstützung für die Betriebe und für den Fortbestand der traditionellen Almwirtschaft.“<BR \/><BR \/>„Die Almwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil der Südtiroler Berglandwirtschaft. Mit der Prämie honorieren wir die Arbeit der bäuerlichen Betriebe, fördern die Aufzucht und unterstützen eine tiergerechte Haltung,“, betont Ressortdirektor und Abteilungsdirektor für Landwirtschaft Ulrich Höllrigl: „Zugleich schaffen wir einen Anreiz für Bergbauernbetriebe, weiterhin auf Tierhaltung und Milchproduktion zu setzen.“<BR \/><BR \/>Mit der Weideprämie fördert das Land die Alpung von Rindern und Pferden. Voraussetzung ist, dass die Tiere im Jahr der Antragstellung mindestens 60 Tage – auch nicht aufeinanderfolgend – auf einer Alm gehalten wurden. Anspruchsberechtigt sind landwirtschaftliche Unternehmen, die in der Nationalen Viehdatenbank eingetragen sind und mindestens eine Großvieheinheit auf die Alm bringen. Die Förderung wird pro Tier und Alpungsperiode einmal gewährt.<BR \/><BR \/>„Die Auszahlung erfolgt schrittweise, sobald die vorgesehenen Kontrollen abgeschlossen sind“, erklärt der Direktor des Landesamtes für Viehzucht in der Abteilung Landwirtschaft Matthias Profanter: „Die Weideprämie gleicht einen Teil der Kosten aus, die den Betrieben etwa für Transport, Hirtenpersonal, Versicherung, Pacht und weitere Aufwendungen der Weidehaltung entstehen.“