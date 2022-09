Wein, Gastgewerbe und Wissenschaft: Austausch in Bozen

Zum insgesamt 4. Mal fand der internationale Austausch, an dem sich Vertreter aus 10 Ländern beteiligten, in diesem Jahr statt. „Und die Themen, die besprochen wurden, waren äußerst vielfältig“, berichtet Günter Schamel, Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Bozen.Im Fokus standen beispielsweise der Einfluss der Corona-Pandemie auf das Gastgewerbe sowie das Konsumverhalten der Gäste im Restaurant. „Was den Wein betrifft, gibt es Forschungen zufolge einen Zusammenhang zwischen der Produktwahl, Wertschätzung und der Herkunft der Gäste. Bei gleicher Qualität bevorzugen lokale Gäste nicht die lokalen Weine, sondern wählen vermehrt andere Weine aus ihrem Herkunftsland“, erklärt Schamel.Ein großer Bereich, der die Wissenschaft auch in den kommenden Jahren mehr und mehr beschäftigen wird, ist jener der Nachhaltigkeit. „Die Frage ist, wie wir dieses Kernthema noch stärker in der Wein- und Gastwirtschaft etablieren können“, gibt Schamel zu bedenken. Forschungen dazu gebe es bereits. „Beispielsweise geht es darum, herauszufinden, wie Restaurantbesucher dazu gebracht werden können, sich für nachhaltige Alternativen auf der Speisekarte zu entscheiden“, erklärt er. Unter die Lupe genommen werden aber auch diverse Nachhaltigkeitszertifikate für Kellereien. Hier stelle sich vor allem die Frage nach Nutzen und Auswirkungen, auch für die Konsumenten.Immer wichtiger wird für die Wein- und Gastwirtschaft schlussendlich auch die virtuelle Welt. „Auf zahlreichen Portalen werden mittlerweile Gastlokale ebenso wie die Weine an sich bewertet. Für die Forschung ist es in diesem Zusammenhang interessant, zu untersuchen, wer diese Rezensionen schreibt und welchen Einfluss sie auf die Gästen und den Verkauf haben“, erklärt Günter Schamel.Das nächste Zusammentreffen der Allianz, welcher neben der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Bozen, die EHL (École hôtelière de Lausanne), die School of Hotel and Tourism Management der Hong Kong Polytechnic University, die Cornell University (USA) sowie die Kedge Business School (Frankreich) angehören, soll im nächsten Jahr in Hong Kong stattfinden.