Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wein ist weltweit gefragt – insbesondere italienische Spitzenweine genießen einen exzellenten Ruf und verfügen über stabile Absatzmärkte. Zudem verbindet ein Weinberg wirtschaftliches Interesse mit landwirtschaftlicher Kultur und Tradition.<h3>Preise auch in Südtirol deutlich gestiegen<\/h3>In Regionen wie Trentino-Südtirol, Venetien, Piemont und Toskana sind die Preise für Weinberge in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein Hektar Weinberg in der Umgebung des Kalterer Sees kostet je nach Lage zwischen 440.000 und 900.000 Euro. <BR \/><BR \/>Der Preis ist gegenüber dem Jahr 2015 um 15,5 Prozent gestiegen, geht aus einer Studie von Scenari Immobiliari – einem unabhängigen Forschungsinstitut mit Sitz in Rom, das auf die Analyse der Immobilienmärkte in Italien und Europa spezialisiert ist. <BR \/><BR \/>Im Vinschgau, sowie in Vahrn im Eisacktal liegen die Preise zwischen 300.000 und 500.000 Euro pro Hektar und sind in zehn Jahren um 10,8 Prozent gestiegen, ergab die Studie.<BR \/><BR \/>Im Barolo-Gebiet im Piemont kostet ein Hektar inzwischen rund zwei Millionen Euro, in der Umgebung der Trüffelhauptstadt Alba sogar bis zu vier Millionen Euro. Die Investition in Weingüter bietet nicht nur potenzielle Wertsteigerungen, sondern auch steuerliche Vorteile und die Möglichkeit, eigene Weine zu produzieren oder die Flächen langfristig zu verpachten. Für viele Anleger ist der Erwerb eines Weinbergs daher mehr als nur eine Finanzentscheidung – er bedeutet eine emotionale Bindung an Kultur, Natur und den italienischen Lebensstil.<h3>\r\nNähe zu Weinbergen treibt auch Immobilienpreise<\/h3>Die Nähe zu Weinbergen treibt zudem die Immobilienpreise in ihrer Nähe nach oben und fördert den Tourismus. Laut Scenari Immobiliari ist der Wert von Wohnimmobilien in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich um 82,4 Prozent gestiegen, wenn sie sich in der Nähe eines Weinanbaugebiets befinden. „Unsere Erhebungen zeigen, dass die Immobilienpreise in Regionen, in denen hochwertige Weine produziert werden, stärker zulegen als im nationalen Durchschnitt“, betont Mario Breglia, Präsident von Scenari Immobiliari.<BR \/><BR \/>Auch der stark wachsende Weintourismus trägt zu einem deutlichen Besucherzuwachs in den Gebieten der bekanntesten Weingüter bei – was wiederum die Preise für Weinberge und angrenzende Immobilien weiter in die Höhe treibt.<BR \/><BR \/>„Der Wert italienischer Weinberge, vor allem in den hochwertigen Lagen, steigt weiterhin - trotz des weltweiten Rückgangs des Weinkonsums. Investoren setzen auf prestigeträchtige Weinregionen wie Barolo, Brunello und Bolgheri, um langfristige Renditen zu erzielen“, erklärt Alberto Vigada, Experte bei PwC Strategy & Italia, gegenüber der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“.<BR \/><BR \/>„Die Preisunterschiede hängen zunehmend von diesen Faktoren ab. Man denke nur an die touristische Attraktivität der piemontesischen und venetischen Ortschaften, seit die Weinlandschaften der Langhe, des Roero und des Monferrato sowie die Prosecco-Hügel von Conegliano und Valdobbiadene zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden“, erklärt Vigata.