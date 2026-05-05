<BR \/><BR \/>Der Verwaltungsrat war zuvor von der Vollversammlung neu gewählt worden. Ihm gehören Andreas Kofler, Klaus Pardatscher, Georg Eyrl, Philipp Plattner und Oscar Lorandi als Vertreter der Kellereigenossenschaften an. <BR \/><BR \/>Die Weingüter Südtirols werden von Ivan Giovanett, Christof Tiefenbrunner und Manfred Bernard vertreten und die Freien Weinbauern Südtirols von Magdalena Pratzner und Florian Brigl.<BR \/><BR \/>„Das Konsortium weiter als Präsident vertreten zu dürfen, ist für mich Ehre und Verantwortung zugleich. Ich nehme meine Wiederwahl aber auch als Bestätigung des Kurses, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben“, sagte Kofler nach seiner Wahl. <BR \/>Dieser Kurs folge weiterhin konsequent der Ausrichtung auf höchste Qualität und einer möglichst engen Verbundenheit der Weine mit dem Terroir. „Sichtbarster Ausdruck dieser Entwicklung ist die Anerkennung von 86 Lagen“, so Kofler. Diese dürfen als ergänzende geografische Angabe auf dem Etikett geführt werden.