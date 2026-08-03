Ein Knöchel ist schnell verstaucht, der Magen im Handumdrehen verdorben und ein Notfall daheim nie auszuschließen: Das gilt nicht nur im Alltag, sondern auch im Urlaub – und dann kann es richtig teuer werden, wie ein Fall des ADAC zeigt. Ein deutscher Urlauber war während seines USA-Aufenthalts gestürzt und zog sich eine Platzwunde zu, die genäht werden musste. Für diese ambulante Versorgung stellte ihm die Klinik 13.700 Euro in Rechnung.<BR \/><BR \/>Wer in solchen Ausnahmesituationen nicht auf immensen Kosten sitzen bleiben möchte, sollte sich mit den passenden Policen absichern. Dazu rät auch das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Bozen.<h3>\r\nAuslandskrankenversicherung für jeden Fall<\/h3>Besonders wichtig ist laut Stefano Alberini, Geschäftsführer des EVZ, die Auslandskrankenversicherung, selbst dann, wenn der Urlaub nur innerhalb der EU stattfindet. Denn: Die Europäische Krankenversicherungskarte deckt zwar medizinisch notwendige Behandlungen innerhalb der EU ab, aber längst nicht alle Kosten. „So sind beispielsweise Bergrettungen oder Hubschraubereinsätze häufig nicht eingeschlossen“, informiert Albertini.<BR \/><BR \/>Eine gute Auslandskrankenversicherung übernimmt hingegen die vollen Kosten für ambulante und stationäre Behandlungen, Medikamente sowie den medizinisch sinnvollen oder notwendigen Krankenrücktransport nach Hause. „Häufig ausgeschlossen sind allerdings bereits bestehende Erkrankungen“, so Albertini.<h3>\r\nRücktrittsversicherung für kostspielige Reisen<\/h3>Darüber hinaus kann eine Reiserücktritts- oder Reiseabbruchversicherung sinnvoll sein, insbesondere bei teuren oder lange im Voraus gebuchten Reisen, so das EVZ. Sie übernimmt je nach Vertragsbedingungen die Stornokosten oder die Mehrkosten einer vorzeitigen Rückreise, wenn beispielsweise eine schwere Erkrankung oder ein anderer versicherter Grund vorliegt.<BR \/><BR \/>Eine Gepäckversicherung kann ebenfalls sinnvoll sein, allerdings sollte man vorher prüfen, ob entsprechende Risiken nicht bereits durch die Hausrat- oder Kreditkartenversicherung abgedeckt sind. Wenn Koffer beispielsweise auf dem Luftweg verloren gehen, haftet außerdem die Fluggesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen für die Schäden.<h3>\r\n„Auf Bedürfnisse statt auf Preis achten“<\/h3> Sich für die Reise passend abzusichern, kostet, je nachdem, was man versichern will. Die Preise einer Auslandskrankenversicherung richten sich nach Reisedauer, Zielgebiet und Alter. Die Auswertungen von Vergleichsportalen zeigen, dass Prämien für Einzelreisen bereits bei rund 10 Euro beginnen. Je risikoreicher ein Land oder älter der Reisende, desto mehr steigt die Police.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Kosten einer Reiserücktrittsversicherung richten sich im Gegensatz zur Krankenversicherung vor allem nach dem Reisepreis. Als Faustregel gilt: Eine Einzelpolice kostet meist etwa 3 bis 5 Prozent des Gesamtreisepreises.<BR \/><BR \/><BR \/>„Viel wichtiger als der Preis ist, dass die Versicherung zu den eigenen Bedürfnissen passt“, sagt Albertini. Vor dem Abschluss sollte geprüft werden, welche Risiken bereits gesetzlich abgesichert sind und ob eine zusätzliche Versicherung tatsächlich einen Mehrwert bietet. Ebenso empfiehlt es sich, die Versicherungsbedingungen sorgfältig zu lesen und insbesondere auf Ausschlüsse, Deckungssummen und die versicherten Ereignisse zu achten.<BR \/><BR \/>„Unser Rat lautet daher: Nicht die günstigste Police wählen, sondern diejenige, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Reise entspricht und verständliche, transparente Bedingungen bietet“, so Albertini.