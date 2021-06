Welche Zukunft haben die Geschäfte in Südtirol?

Der Einzelhandel war in Südtirol einer der am meisten von der Corona-Pandemie gebeutelten Sektoren. Nun geht es langsam wieder aufwärts, doch tun sich andere Wolken auf: Viele Einheimische haben sich an den Online-Kauf gewöhnt. + Von Arnold Sorg