„Wellness-Hotel.info-Award 2023“: Platz 1 geht nach Südtirol

Die Top-Ten-Bewertungen – mit großer Südtiroler Beteiligung

Unter mehr als 1600 Wellnesshotels hat die „Special Interest“-Hotelplattform „Wellness-Hotel.info“, die wie „Kinderhotel.info“ zur Thematica GmbH im oberösterreichischen Friedburg gehört, die besten 50 mit einem Award ausgezeichnet: Platz 1 geht an das „Feldhof DolceVita Resort“ in Naturns, gefolgt vom Hotel „Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort“ in Großarl sowie dem „Quellenhof Luxury Resort“ in Lazise am Gardasee.Unter den prämierten Hotels sind 23 in Italien, die meisten davon in Südtirol, 21 in Österreich, 4 in Deutschland und 2 in der Schweiz.Wie kam das Ranking für den „Wellness-Hotel.info“-Award zustande? Die Redaktion recherchiert nach eigenen Angaben im ersten Schritt die „wellnessbezogenen Service- und Ausstattungsmerkmale“ der Hotels und kombiniert diese mit der Gästezufriedenheit aus 3 großen Bewertungsportalen (Google, Tripadvisor, Holidaycheck) sowie der eigenen Plattform. „Ein eigens entwickelter ,No-Fake-Faktor‘ neutralisiert den Einfluss von marketinggesteuerten oder gar gekauften Bewertungen, indem die Anzahl der Hotelzimmer in Relation zur Anzahl der schlechten Bewertungen gesetzt wird“, teilt das Unternehmen mit.2. „Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort“ in Großarl (Salzburg)3. „Quellenhof Luxury Resort“ in Lazise am Gardasee4. „Aktiv- & Wellnesshotel Bergfried“ in Tux (Bundesland Tirol)