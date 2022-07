Weltweit eine Milliarde Waffeln verkauft: Loacker mit 9 Prozent Umsatzplus

1021 Mitarbeiter sind für den Waffelhersteller derzeit tätig. - Foto: © Loacker

Knapp eine Milliarde Stück „Loacker“ seien während des Jahres produziert, weltweit verkauft und wohl auch vernascht worden. Besonders dynamisch hätten sich im Jahr 2021 die Märkte in China mit einem Zuwachs von 47 Prozent und in Australien mit einem Plus von 32 Prozent entwickelt.Loacker belieferte mehr als 100 Länder auf 5 Kontinenten. Der Marktanteil bei Waffeln liege weltweit bei knapp 5 Prozent, wobei der wichtigste Markt mit Abstand Italien sei – gefolgt von Saudi-Arabien, Israel und den USA.1021 Mitarbeiter sind für den Waffelhersteller derzeit tätig – davon rund 600 in Südtirol und 380 in Heinfels in Osttirol. Weitere Mitarbeiter seien in den Vertriebsgesellschaften in Deutschland und der USA, sowie im Dolomites Milk in Vintl und in den Haselnussproduktionen in der Toskana beschäftigt, die im Eigentum von Loacker stehen, wurde betont.Die Verantwortlichen orteten zudem einen klaren Trend zur Nachhaltigkeit, dem man Rechnung trage. In der Rohstoffversorgung setze der Traditionsbetrieb etwa auf ökologische Landwirtschaft und langfristige Lieferantenbeziehungen.Um die Qualität und die gewünschten ökologischen Produktionsstandards bei Haselnüssen sicherzustellen, bewirtschafte das Unternehmen eigene Plantagen in der Toskana und kooperiere mit derzeit 90 Vertragsbauern in Venetien, Umbrien, der Toskana und den Marken. „Bis 2025 wollen wir die Hälfte unseres Eigenbedarfs über diese beiden Wege decken“, lautete die Zielvorgabe.