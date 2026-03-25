Das sieht der Plan der Regierung in Rom vor: Wer kurz vor der Rente steht, soll seine Arbeitszeit um bis zu 50 Prozent reduzieren können, ohne dabei nennenswerte Einbußen bei den Rentenansprüchen befürchten zu müssen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italien-fuehrt-neue-altersteilzeit-ein-was-das-neue-modell-wirklich-bringt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos zum Thema Altersteilzeit lesen Sie hier.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Finanziell wird das Modell durch eine Beitragsbefreiung schmackhaft gemacht, die das Netto-Einkommen stützt. Eine wesentliche Bedingung: Für jeden älteren Mitarbeiter in Teilzeit muss ein junger Mitarbeiter beschäftigt werden.<BR \/><BR \/><i>Stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="490304" data-version="v2"><\/div><\/div>\n