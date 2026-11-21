<?Schrift SchriftWeite="97ru">\r\nDer zuständige EU-Kommissar Michael McGrath sprach bei der Vorstellung des Gesetzes für digitale Fairness (Digital Fairness Act, kurz DFA) von der bedeutendsten Neuregelung des europäischen Verbraucherschutzrechts seit über 20 Jahren. „Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen den Verbrauchern in der EU jährlich Einsparungen von bis zu 13,7 Milliarden Euro bringen werden“, sagte der irische Politiker.<BR \/><BR \/><?_Schrift>\r\nAuch Spielehersteller und kleine Online-Shops sollen unter die neuen Regeln fallen. Das wäre eine große Veränderung für den digitalen Verbraucherschutz, loben Konsumentenschutzverbände. <BR \/><BR \/>„Einkaufen war noch nie so bequem wie heute. Doch die Bequemlichkeit darf nicht auf Kosten der Fairness gehen“, erklärte McGrath. „Wir machen es nicht schwieriger, Geschäfte zu machen. Wir machen es schwieriger, Geschäfte auf unfaire Weise zu machen.“ <h3>\r\nAbofallen verhindern<\/h3>Zu den wichtigsten Neuerungen des Digital Fairness Act gehören strengere Regeln für digitale Verträge und Abonnements: Unerwünschte automatische Vertragsverlängerungen sollen ebenso verboten werden wie die automatische Umwandlung kostenloser Testangebote in kostenpflichtige Abonnements, die häufig zur Abo-Falle werden. Viele Konsumenten werden das Problem von ihren Streaming-Diensten oder Fitness-Apps kennen: Der kostenlose Probemonat ist vorbei, und das Abo verlängert sich automatisch – oft zu einem überraschend hohen Preis. Die Kündigung ist oft mühsam, man muss Mails schreiben, und lange Formulare ausfüllen. Das soll sich künftig ändern.<BR \/><BR \/>In Deutschland müssen Unternehmen auf ihren Webseiten zum Beispiel bereits seit einigen Jahren einen sogenannten Kündigungsbutton haben, der es den Verbrauchern ermöglicht unkompliziert einen online geschlossenen Vertrag zu kündigen. Der Digital Fairness Act könnte dieses Konzept auf ganz Europa ausweiten. <BR \/><BR \/>Die Kündigung eines Vertrags dürfe nicht deutlich komplizierter sein als der Abschluss, so die EU-Kommission. Wenige Klicks müssten reichen.<BR \/><BR \/>Die Unternehmen müssten laut dem Vorschlag der EU-Kommission Verbraucher auch vorab deutlich darüber informieren, dass ein kostenloses Abo abläuft oder eine automatische Erneuerung ansteht. <h3>\r\nSchluss mit erfundener Knappheit des Produkts<\/h3>Brüssel will mit dem Vorschlag Verbraucher insbesondere vor Manipulation durch sogenannte Dark Patterns schützen. Darunter versteht man Designelemente, die das Verhalten von Konsumenten so steuern sollen, dass diese den Überblick verlieren – und dadurch dann unbeabsichtigt Optionen auswählen, die dem Anbieter nutzen. Dazu gehören zum Beispiel Voreinstellungen, bei denen Antwortmöglichkeiten zugunsten des Anbieters optisch stärker hervorgehoben werden, Kästchen in Formularen, die bereits angekreuzt sind und zusätzlichen Artikel, die automatisch in den Warenkorb gelegt werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386600_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Beispiel ist auch die erfundene Knappheit eines Produkts („Nur noch zwei Stück verfügbar“). Solche Hinweise, die nur künstlichen Zeitdruck erzeugen, sollen künftig stärker reglementiert werden. Ebenso Hinweise, die beim Verbraucher Schuldgefühle erzeugen: Bei Kündigungen dürften Unternehmen demnach nicht mehr Sätze schreiben wie: „Wir sind traurig, dass du uns verlässt“.<h3>\r\nGegen Wucherpreise bei Konzerttickets<\/h3>Auch bei den dynamischen Preisen für Konzertkarten, Theater- und andere Veranstaltungen sowie Sportevents soll künftig mehr Transparenz herrschen. Unter dynamischer Bepreisung versteht man Preise, die sich je nach Nachfrage, Zeitpunkt oder verfügbaren Plätzen ändern. Verboten werden solche Preismodelle zwar nicht. Allerdings sollen die Plattformen künftig in Echtzeit darüber informieren, wie sich der Preis verändert und wie hoch der maximale Betrag ist, den Verbraucher bezahlen müssen. Damit sollen Wucherpreise verhindert werden. <BR \/><BR \/>Wer Eintrittskarten für Veranstaltungen weiterverkauft, muss außerdem den ursprünglichen Ticketpreis sowie die Art des Tickets, die Sitzreihe und die Sitzplatznummer angeben.<h3>\r\nOptionen für Nutzer gegen Mechanismen auf TikTok und Co.<\/h3>Wer in sozialen Medien unterwegs ist, soll den Vorschlägen nach Funktionen wie endloses Scrollen und das automatische Abspielen von Videos individuell abschalten können. Damit reagiert die Kommission auf die Mechanismen mancher Online-Riesen, die Nutzer möglichst lange auf ihren Plattformen halten sollen.<BR \/><BR \/>Ganz neu sind diese Forderungen der Brüsseler Behörde an die Tech-Branche allerdings nicht. Bereits jetzt ermittelt die EU-Kommission etwa gegen TikTok oder Instagram wegen möglicher Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA). Daneben wird auf EU-Ebene über ein Social-Media-Verbot für Kinder verhandelt.<h3>\r\nMehr Kinderschutz beim Zocken<\/h3>Ergänzend dazu soll das nun vorgeschlagene Gesetz bei Videospielen bestimmte Mechanismen für Kinder verbieten. So sollen virtuelle Währungen für Minderjährige beim Zocken standardmäßig ausgeschaltet sein. Sie sollen nur mit Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten aktiviert werden können. Die EU-Kommission will Familien damit einen Überblick darüber verschaffen, wofür Kinder Geld ausgeben.<BR \/><BR \/>Auch sogenannte Lootboxes will die EU-Kommission für Minderjährige verbieten. Das sind kostenpflichtige Zufallspakete mit Glücksspielcharakter, die etwa neue Waffen oder Figuren freischalten.<h3>\r\nBeim Kundenservice müssen Menschen antworten<\/h3>Wer einen Vertrag abgeschlossen hat, soll immer das Recht haben, mit einem Menschen über Probleme zu sprechen. Einen ausschließlich durch Künstliche Intelligenz oder andere Technik gesteuerten Kundenservice will die Kommission damit verbieten.<h3>\r\nStrengere Regeln für Influencer<\/h3>Zudem plant die EU-Kommission, dass Influencer deutlicher angeben müssen, wenn sie für die Werbung für ein Produkt bezahlt werden, und sie dürfen Werbung und Sponsoring nicht als persönliche Empfehlungen oder Erfahrungen darstellen. Außerdem sollen sie keine gefährlichen Produkte bewerben dürfen, die gesetzlich verboten sind, oder als für Minderjährige geeignet darstellen, obwohl sie es nicht sind. <h3>\r\nBrüssel will selbst ermitteln können<\/h3><?Schrift Spationierung="0ru">\r\nDie EU-Kommission schlägt zudem vor, künftig selbst Ermittlungen gegen Unternehmen führen zu dürfen, die sich nicht an die Verbraucherschutzregeln halten. Bisher liegt die Durchsetzung dieser Rechte weitgehend bei den nationalen Behörden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386603_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><?_Schrift>\r\nIn bestimmten grenzüberschreitenden Fällen mit besonders hohem Schadensaufkommen soll die Kommission dem Vorschlag nach Geldbußen verhängen können. Bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens sollen dann als Strafe möglich sein.<BR \/><BR \/><h3>\r\nNoch Zukunftsmusik<\/h3>Mit den Vorschlägen der EU-Kommission müssen sich nun das Europaparlament und die Mitgliedstaaten beschäftigen. Allerdings gehen die Meinungen darüber noch weit auseinander. Bis eine Einigung zu dem umfangreichen Gesetzespaket gefunden ist, können Monate oder sogar Jahre vergehen.<BR \/><BR \/>Der DFA ist Teil einer Reihe von Gesetzesvorhaben, mit denen die Europäische Union international eine Vorreiterrolle bei der Regulierung der digitalen Welt einnimmt. Dazu gehören insbesondere der Digital Markets Act (DMA), der den Wettbewerb im digitalen Markt regeln soll, und der Digital Services Act (DSA), der Nutzer vor Manipulation und Desinformation in sozialen Netzwerken schützen soll.