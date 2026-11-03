Der Arbeitsmarktservice des Landes hat 79 Berufsgruppen (unselbstständig Beschäftigte) nach Geschlecht, Alter und Staatsbürgerschaft analysiert. <BR \/><BR \/>Das Ergebnis: Der Schreibtisch ist des Südtirolers häufigster Arbeitsplatz. Die Büro- und Verwaltungsfachkraft ist bei Frauen (19 Prozent) wie Männern (7 Prozent) der am häufigsten ausgeübte Beruf. Frauen arbeiten außerdem häufig im Verkauf (9,0 Prozent), im Service (7,9 Prozent) oder im Lehrberuf (5,6 Prozent). Männer sind hingegen stark als Lagerfachkräfte (5,5 Prozent), Köche (4,2 Prozent) oder ebenfalls im Verkauf (4,2 Prozent) vertreten.<BR \/><BR \/>Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis sucht man auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt fast vergebens, denn nach wie vor prägen klassische Domänen das Bild: Pädagogik, Kindergärten, Grundschulen und Housekeeping sind zu über 90 Prozent in weiblicher Hand. Maurer, Zimmerer, Elektro- und Baufachkraft oder Lkw-Fahrer bleiben hingegen eine Männerdomäne.<h3>\r\nDrei Viertel der gastgewerblichen Hilfskräfte sind Ausländer<\/h3>Völlig anders sieht die Berufswelt hingegen für ausländische Arbeitskräfte aus. Sie sichern vor allem den Betrieb in Hilfs- und Saisongewerben, wie das AMS hervorhebt. Bei den gastgewerblichen Hilfskräften stellen sie fast drei Viertel der Beschäftigten. Ähnlich hoch ist der Anteil bei den Erntehelfern mit 64 Prozent, im Bereich Housekeeping mit 62 Prozent sowie bei den Küchenhilfen mit 58 Prozent.<BR \/><BR \/>Auch beim Durchschnittsalter klafft die Schere zwischen den Berufen weit auseinander. Das Handwerk präsentiert sich vergleichsweise jung – begünstigt durch den frühen Berufseinstieg über die Lehre und den anschließenden Schritt in die Selbstständigkeit. Ein deutlich höheres Durchschnittsalter verzeichnen hingegen der Schuldienst, Busfahrer, Reinigungskräfte sowie Juristen und Rechtsexperten. Hier wirken sich zum Teil lange Ausbildungswege oder die geforderte Berufserfahrung aus, wie der Arbeitsmarktservice betont. <h3>\r\nKI kann nicht überall Fachkräftemangel abfedern<\/h3>Mit Blick auf den demografischen Wandel warnt Arbeitsmarktservice-Direktor Stefan Luther vor zu großen Erwartungen an den technologischen Fortschritt. KI und Automatisierung könnten zwar einen wichtigen Beitrag leisten, um die Auswirkungen der Alterung abzufedern. „Ein echter Glücksfall wäre es, wenn sie gerade jene Tätigkeiten und Berufe ersetzen könnten, in denen besonders viele ältere Arbeitnehmende beschäftigt sind. Genau hier liegt allerdings die Einschränkung: Das Substitutionspotenzial ist gerade in mehreren Berufsfeldern, die einen hohen Anteil an älteren Beschäftigten aufweisen, vielfach begrenzt“, präzisiert der Arbeitsmarktservice-Chef. <BR \/><BR \/>KI und Automatisierung böten durchaus Chancen, die Folgen des demografischen Wandels abzumildern – allerdings nicht unbedingt dort, wo ihre Unterstützung am dringendsten benötigt würde.