Wer Bankomat und Kreditkarten nicht akzeptiert, muss künftig Strafe zahlen

Die POS-Verpflichtung für Händler und Gewerbetreibende gibt es in Italien eigentlich schon seit dem Jahr 2013. Das heißt: Bereits seit 9 Jahren wären alle Handelstreibenden dazu verpflichtet, ihren Kunden die Bezahlung über Bankomat- oder Kreditkarte zu ermöglichen. Bloß: Bei Nicht-Einhaltung dieser Pflicht gab es keine Strafe.Das soll sich nun ändern. Eigentlich sollte die Sanktionierung, sprich eine Geldstrafe, für diejenigen, die ihren Kunden weder Bankomat- noch Kreditkartenzahlung ermöglichen, erst am 1. Jänner 2023 in Kraft treten. Mit dem am gestrigen Mittwochabend beschlossenen Dekret, wird das Datum auf den 30. Juni 2022 vorgezogen.Die Strafe beträgt nun 30 Euro plus 4 Prozent des Wertes der verweigerten Transaktion. Bei einer verweigerten Zahlung in Höhe von 25 Euro muss der Händler oder Gewerbetreibende also eine Strafe von 31 Euro zahlen, wie die italienische Wirtschaftszeitung „IlSole24ore“ vorrechnet.