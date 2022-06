Wespen gegen Wanzen: „Kostet einiges, ist aber nachhaltig“

„ So etwas kann man nur gemeinsam stemmen, für einen Produzenten wäre es zu viel. ” — Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums

Die heimische Schlupfwespe – hier in den Transportbehältern des Züchtungsunternehmens – parasitiert die Eiablagen der Marmorierten Baumwanze und verhindert so deren Vermehrung.

Die Marmorierte Baumwanze kommt aus Asien und ist seit 2016 stabil in Südtirol nachzuweisen. - Foto: © Versuchszentrum Laimburg

Während das Versuchszentrum Laimburg in Abstimmung mit dem Umweltministerium mit der sehr viel effektiveren japanischen Schlupfwespe, der so genannten Samuraiwespe, experimentiert, setzen das Südtiroler Apfelkonsortium, AGRIOS und Beratungsring noch zusätzlich auf die heimische Schlupfwespe Anastatus bifasciatus.Das lässt man sich einiges kosten: 180.000 Exemplare der heimischen Schlupfwespe werden in Südtirol freigesetzt. Zwar kostet jede Wespe nur wenige Cent, in Summe müssen die Verantwortlichen zwischen 60.000 und 70.000 Euro berappen.„Das kostet einiges Geld, ist aber nachhaltig: So etwas kann man nur gemeinsam stemmen, für einen Produzenten wäre es zu viel“, sagt Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums.„Wir haben nun zum dritten Mal die heimische Schlupfwespe von unserem Partnerunternehmen Bioplanet aus Cesena in großer Zahl züchten lassen – das Experiment ist vom Umfang her einzigartig in Europa“, sagt er. Geplant ist ihre Freisetzung – so wie in den vergangenen beiden Jahren – in Apfelwiesen an 5 Standorten: in Kaltern, Leifers, Nals, Meran und Naturns. Weil es sich um ein autochtones Insekt handelt, das hierzulande auch natürlich vorkommt, braucht es keine spezifischen ministeriellen Genehmigungen. „Wir müssen einzig berücksichtigen, dass unsere Standorte nicht zu nah an jenen sind, wo die japanische Schlupfwespe zum Einsatz kommt.“„Wir versuchen bei neuen Schädlingen einen Antagonisten einzusetzen“ – als Alternative zum Einsatz von Insektiziden: „Die chemische Bekämpfung der Wanzen ist sehr schwierig“, weiß Kössler. Die Wanzen halten sich nur sporadisch in den Obstplantagen auf, stechen die Früchte an, legen ihre Eier und fliegen wieder davon. „Das Problem beim Einsatz von Insektenbekämpfungsmitteln ist es, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen – genau dann, wenn die Wanzen in die Wiesen hineinfliegen.“Doch was macht die Schlupfwespe, um der Baumwanze gefährlich zu werden? „Die heimische Schlupfwespe legt ihre Eier in die Gelege der Marmorierten Baumwanze. Die schlüpfenden Larven ernähren sich von den Eiern der Baumwanze, weshalb sich daraus keine Wanzen mehr entwickeln können“, erklärt Robert Wiedmer, Koordinator des Südtiroler Beratungsrings und Bereichsleiter für Obstbau. Insofern wird die Marmorierte Baumwanze bereits in ihrer Vermehrung gestoppt.Die Ergebnisse in den vergangenen beiden Jahren waren vielversprechend – „es wurden beim Monitoring an den Freilassungsstandorten zwar insgesamt weniger Eiablagen der Wanze gefunden als in den Jahren zuvor, doch knapp die Hälfte davon waren parasitiert, etwa 25 Prozent von der heimischen Schlupfwespe“.Seit die Marmorierte Baumwanze ihren Weg aus Asien nach Südtirol gefunden hat und sich nach 2016 stabil hier angesiedelt hat, wird nach Möglichkeiten gesucht, dieses Schädlings Herr zu werden. „Die Marmorierte Baumwanze ist für die Apfelbauern ein großes Problem; sie beschädigt die Früchte derart, dass die Ernte gefährdet ist“, berichtet AGRIOS-Obmann Harald Weis. Wobei auch die nichtbäuerliche Bevölkerung keine große Freude mit der Wanze hat, weil sie bis in Kleiderschränke vordringt und hier ihre Duftnoten hinterlässt.„In Südtirol hat sich die Verbreitung der Wanzen glücklicherweise eingependelt. Die verschiedenen freigelassenen und der Pflanzenschutz haben gewirkt. Es ist uns gelungen, das Phänomen ein bisschen in Schach zu halten“, berichtet Kössler.