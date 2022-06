„Whatever it takes“ ist Geschichte

„Es ist das Ende einer Ära. Die Ära von Mario Draghis ,whatever it takes‘: Das Jahrzehnt des Geldes, das wenig oder geradezu gar nichts kostete und in dem die Europäische Zentralbank unermüdlich Staatsanleihen kaufte, ist gestern am frühen Nachmittag mit einer Erklärung der europäischen Zentralbanker, die ausnahmsweise nicht in Frankfurt, sondern in Amsterdam zusammenkamen, geendet“: Das schreibt die „Repubblica“.