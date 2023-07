WhatsApp führt neue Nachrichten ein

Update in den Startlöchern

Die Videomessages lassen sich direkt innerhalb der App erstellen und verschicken, können bis zu 60 Sekunden lang sein und werden beim Empfänger in einer runden Form angezeigt. So geht´s: Mikrofonsymbol länger gedrückt halten und Aufnahme starten. Vor dem Versenden kann der Nutzer seine Videonachricht ansehen und bei Bedarf auch wieder löschen, so wie dies bei Sprachnachrichten auch möglich ist.WhatsApp kündigte dieses Update jüngst an, das in der Beta-Version für Android bereits erhältlich ist. Bald soll es in der finalen Version verfügbar sein – in einem zweiten Schritt auch für iOS-Nutzer.Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer des Messengers weltweit beläuft sich auf rund zwei Milliarden. Damit ist WhatsApp der beliebteste Messenger global. Der Nachrichtendienst gehört zum US-Konzern Meta (u.a. Facebook und Instagram).