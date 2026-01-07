<h3>\r\nMehr Kontext beim Beitritt zu WhatsApp-Gruppen<\/h3>Gruppen gehören zu den meistgenutzten Funktionen von WhatsApp. Ob Familie, Freundeskreis oder Arbeitsteam – hier werden Nachrichten, Fotos und Informationen schnell geteilt. Bisher gab es jedoch eine Einschränkung: Wer neu zu einer Gruppe hinzugefügt wurde, konnte nicht sehen, was zuvor bereits besprochen worden war. Genau das könnte sich nun ändern.<h3>\r\nNeue Option für Gruppenadmins<\/h3>Wie das Portal WABetaInfo berichtet, testet WhatsApp derzeit eine neue Gruppenfunktion für Android. In der Beta-Version 2.26.1.28 erhalten Gruppenadministratoren erstmals die Möglichkeit zu entscheiden, ob neue Mitglieder einen Teil des bisherigen Chatverlaufs sehen dürfen.<BR \/><BR \/>Dabei lässt sich genau festlegen, wie viele Nachrichten freigegeben werden: Zur Auswahl stehen 25, 50, 75 oder bis zu 100 frühere Beiträge. So bekommen Neuzugänge den nötigen Überblick, ohne den kompletten Verlauf durchforsten zu müssen.<h3>\r\nPrivatsphäre bleibt Standard<\/h3>Ein zentraler Punkt: Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Erst wenn Administratoren die Freigabe aktiv bestätigen, werden ältere Nachrichten sichtbar. Damit bleibt der Schutz sensibler Inhalte gewahrt – ein wichtiger Aspekt vor allem in privaten Familienchats oder beruflichen Gruppen.<h3>\r\nWann startet das Feature?<\/h3>Aktuell befindet sich die Neuerung noch in der Testphase und ist nur für einen kleinen Kreis von Beta-Nutzern verfügbar. Wann sie offiziell ausgerollt wird, ist offen. Auch ob iOS-Nutzer zeitgleich profitieren, bleibt abzuwarten. Erfahrungsgemäß führt WhatsApp neue Funktionen schrittweise ein, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.