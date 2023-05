Wichtige Neuerung für WhatsApp-Nutzer

Wie Sie die Funktion nutzen können

Wohl jedem ist es schon passiert, dass er eine Nachricht versendet und gleich danach festgestellt hat, dass sich Tippfehler eingeschlichen haben, der Text etwas missverständlich formuliert wurde oder man gar im Ton leicht daneben lag. Bis dato gab es keine Möglichkeit, die Nachricht im Nachhinein zu bearbeiten.Der Messenger, der zum Facebook-Konzern Meta gehört, hat jüngst ein kurzes Video auf Twitter veröffentlicht, das zeigt, dass es bald möglich sein wird, Nachrichten zu ändern. In dem Clip sieht man, wie bereits geschriebene Nachrichten noch einmal bearbeitet werden. Bereits im Mai letzten Jahres teilte die Webseite „WABetaInfo“ mit, dass der Messengerdienst an der Funktion arbeite.Bearbeitete Nachrichten sollen zwar als solche angezeigt werden, allerdings sieht der Empfänger nicht, was geändert wurde. Wie alle persönlichen Nachrichten, Medien und Anrufe sind die Nachrichten inklusive der vorgenommenen Änderungen Ende-zu-Ende-verschlüsselt.Um die Änderungen vorzunehmen, soll es genügen, die gewünschte Nachricht anzutippen, dann im Menü, das aufpoppt, die Option „Bearbeiten“ auszuwählen. Die Option ist jedoch nur bis zu 15 Minuten nach Versenden der Nachricht verfügbar.