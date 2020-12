Im Rückblick kann man sagen: Wie war die Welt noch in Ordnung, vor einem Jahr. Die Wirtschaft brummte, in der Hotellerie wurden Rekordzahlen erzielt. Man mag es kaum glauben, aber im Sommer 2019 diskutierten wir in Südtirol noch über „Overtourism“ und es wurde die Frage gestellt, wie man Wirtschaftswachstum zum Allgemeinwohl reduzieren könnte. Dann kam das Coronavirus.