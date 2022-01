Wie geht es der Südtiroler Wirtschaft nach 2 Jahren Corona?

Gottfried Tappeiner: Die Wirtschaft hat die Krise bislang besser überstanden, als man es sich hätte erwarten können. Das bedeutet nicht, dass es der Wirtschaft rosig geht, aber um einen solchen Schock zu verarbeiten, braucht es eine leistungsstarke Struktur und die ist vorhanden. Und das gilt erstaunlicherweise nicht nur für Südtirol, sondern auch für Italien.Tappeiner: Italien ist bereits auf einem tiefen Niveau gestartet, was die Produktivität anbelangt. Daher war der Einbruch nicht so gravierend, wie in anderen Ländern, obwohl die Wirtschaft 2020 im zweistelligen Bereich gesunken ist. Aber 2021 konnte die italienische Wirtschaft gut aufholen und auch für das Jahr 2022 sind die Prognosen gut.Tappeiner: Das ist ein wichtiger Faktor: Italien hat seit langem wieder einmal eine Regierung, die im In- und Ausland als seriös angesehen wird. Das gibt Sicherheit und stützt die wirtschaftliche Struktur. Und zudem sind die finanziellen Zusagen aus Brüssel im Rahmen des Aufbaufonds, also des Recovery Fund, nicht zu vernachlässigen. Da fließt viel Geld.Tappeiner: Es stimmt, die Konkurszahlen sind stabil, auch die Arbeitslosenzahlen sind mit 3,5 Prozent niedrig, man kann von Vollbeschäftigung reden. Man muss sich die Probleme aber von Branche zu Branche anschauen, dann sieht man, dass es durchaus Probleme gibt. Man darf nicht vergessen, dass beispielsweise der Tourismussektor im Vorjahr die komplette Wintersaison verloren hat. Die Sommersaison war zwar wieder gut, für manche Hoteliers oder Gastronomen wird das aber trotzdem nicht reichen. Und viele werden ihre geplanten Investitionen aufschieben. Was wir momentan vielerorts sehen, ist die perfekte Aushöhlung der Substanz eines Unternehmens.Tappeiner: So ist es. Das trifft besonders auf den Tourismus zu, aber auch auf andere Branchen. Die Konjunktur in Südtirol hat in den Jahren 2018 und 2019 gebrummt. Das war wichtig, um diese Coronakrise überstehen zu können.Tappeiner: Es schaut danach aus, als ob dies in den kommenden Monaten gelingen würde. Man darf aber nicht vergessen, dass die vergangenen 2 Jahre gezehrt haben. Das ständige Auf und Ab der Konjunktur wird Folgen haben, vor allem für jene Betriebe, die ohnehin schon schlechter dagestanden sind. Diese werden Probleme haben, auf das Niveau von vor Corona zurückzukehren. Zudem verbraucht ein solches Auf und Ab viel Energie. Das ist momentan sehr gut bei den Lieferengpässen zu beobachten, oder auch beim Fachkräftemangel in Südtirol, der gravierender ist als vor Corona. Gerade diese beiden Faktoren sind mitverantwortlich für den Preisdruck, also für die steigenden Preise in vielen Bereichen.

sor