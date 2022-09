Wie ist das mit dem billigen Strom, Herr Amort? Wie ist das mit dem billigen Strom, Herr Amort?

Südtirol produziert in den heimischen Wasserkraftwerken doppelt so viel Strom wie es verbraucht. Gerade in der aktuellen Energiekrise wird aber immer wieder bemängelt, dass die Südtiroler nicht davon profitieren.„Stimmt nicht“, kontert nun der Generaldirektor des Energieunternehmens Alperia, Luis Amort.