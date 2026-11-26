<BR \/><b>Wird es den Apfelanbau, wie wir ihn heute im Etschtal kennen, auch in 50 Jahren noch geben?<\/b><BR \/>Walter Guerra: Hoffentlich nicht, weil es einen kontinuierlichen Wandel in jeder Hinsicht gibt und dieser im Vergleich zur Vergangenheit schneller stattfindet. Es gibt keinen Zweifel, dass sich das Klima rascher und unvorhersehbarer wandelt. Und auch der Markt, die Rahmenbedingungen und das Konsumverhalten verändern sich. Wir müssen daher lernen, uns noch mehr und schneller anzupassen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389168_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie bzw. in welchen Bereichen muss man sich anpassen?<\/b><BR \/>Guerra: Jeder Südtiroler Familienbetrieb kann sich umsehen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Zum Schluss geht es aber vor allem darum, dass diese Möglichkeiten veranschaulicht und durchgetestet werden. Und da sehe ich die angewandte Forschung, wie im Versuchszentrum Laimburg, in einer wichtigen Rolle. Vor allem bei den Sorten, dem Anbausystem, den Pflanzenschutzstrategien, der Technologie und Sensorik sind Innovationen gefragt.<BR \/><BR \/><b>Wie müsste die perfekte Sorte der Zukunft aussehen?<\/b><BR \/>Guerra: Wir brauchen weiterhin Vielfalt. Es wäre ein Fehler, auf sehr wenige Pferde zu setzen, denn wir liefern Äpfel auf über 50 Märkte und jeder hat andere Anforderungen. Und wir brauchen sicherlich Sorten und Unterlagen, die klimaresilienter sind, sich an warme Bedingungen anpassen, trotzdem gut ausfärben, gute Erträge bringen und eine gute Lagerfähigkeit haben. Das klingt nach der Quadratur des Kreises, aber deshalb gibt es auf der Welt so viele Züchtungsinstitute.<BR \/><BR \/><b>Gibt es eine Sorte, die diese Parameter am besten abdeckt?<\/b><BR \/>Guerra: Bei Züchtungen, die sich in Katalonien, in Australien, also in warmen Gebieten bewährt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese auch bei uns sehr gut funktionieren. In den vergangenen Jahren ist hierzulande Cosmic Crisp auf dem Vormarsch, der eine sehr gute Färbung und auch Lagerfähigkeit aufweist.<BR \/><BR \/><b>Auf dem Vormarsch sind auch neue Schädlinge. Wie wird sich Pflanzenschutz verändern?<\/b><BR \/>Guerra: Die Globalisierung wird immer neue Krankheiten und Schädlinge wie die marmorierte Baumwanze oder den Japankäfer nach Südtirol bringen. Da brauchen wir uns keine Illusion zu machen. Die Herausforderung ist, den Pflanzenschutz weiterzuentwickeln, etwa durch smarte Fallen, und auch alternative Methoden zu testen, etwa Antagonisten.<BR \/><BR \/><b>Wie könnten sich der Anbau\/die Anlagen weiterentwickeln?<\/b><BR \/>Guerra: Die hohe schlanke Spindel ist unser Standard. Wir testen derzeit aber verschiedene Mehr-Achsen-Systeme, die in Hinblick auf die zunehmende Automatisierung Vorteile bieten. Sie eignen sich besser für den Einsatz von Robotik und Bilderkennungstechnik. In Südtirol gibt es bereits auf rund 150 Hektar zweidimensionale Anlagen. <BR \/><BR \/><b>Apropos Robotik. Die „Interpoma“ zeigt deutlich, dass Landwirtschaft digitaler und automatisierter wird. Wo sehen Sie großes Potenzial?<\/b><BR \/>Guerra: Großes Potenzial sehe ich darin, eine Sorten-Lagen-Empfehlung für Südtirol aufzubauen als Entscheidungshilfe für den Landwirt oder die Genossenschaft. Wir haben im Rahmen des Projekts Cultivas angefangen, historische Daten zusammenzubringen, also ein Memory Banking, um dann daraus Modellierungen zu gestalten, um zu schauen, welche Genetik für welchen Standort geeignet ist. Dafür braucht es viele Daten – Stichwort Big Data. Und da wären wir in Südtirol schon super aufgestellt. Wir haben eine Dichte und Qualität an Daten, wie fast nirgendwo anders auf der Welt.<BR \/><BR \/><b>Und was die Robotik anbelangt?<\/b><BR \/>Guerra: Man muss ganz offen und ehrlich sagen: Zu viel von der Technologie ist nicht unbedingt immer zielführend. Aber grundsätzlich finde ich, dass die neuen Technologien einen Mehrwert in mehrfacher Hinsicht bringen. Abgesehen davon, dass sie dabei helfen, effizienter, nachhaltiger und kostensparender zu arbeiten, könnten sie auch den Effekt haben, Landwirtschaft auch interessant und zugänglich und attraktiv für die neuen Generationen zu machen.