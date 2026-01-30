Mit dem Eintritt der Generation Z in den Arbeitsmarkt rücken neue Vorstellungen von Arbeitsorganisation in den Mittelpunkt. Geboren zwischen Mitte der 1990er- und etwa 2010, ist diese Generation mit digitalen Technologien aufgewachsen und betrachtet ortsunabhängiges Arbeiten als realistische und erprobte Option. Smart Working – verstanden als flexible Kombination aus Arbeitszeit, Arbeitsort und digitaler Zusammenarbeit – wird dabei zunehmend zum Referenzmodell.<BR \/><BR \/>Internationale Befragungen verdeutlichen, dass junge Erwerbstätige Arbeit stärker an ihre Lebensrealität anpassen wollen. In einer groß angelegten Studie zu Generation Z und Millennials 2025 mit mehr als 23.000 Befragten weltweit stehen Lernmöglichkeiten, mentale Gesundheit und finanzielle Sicherheit im Vordergrund. Klassische Karrieremodelle verlieren an Bedeutung, während flexible Arbeitsformen als Voraussetzung für langfristige Zufriedenheit gelten.<BR \/><BR \/><i>Sie sind mit Ihrer derzeitigen Stelle nicht vollständig zufrieden? Diese Information behandeln wir vertraulich. <b> <a href="https:\/\/www.dolomitenmarkt.it\/jobs\/diskrete-jobsuche?mtm_campaign=DM_dmdiskretejobsuche_stol_artikel__dj_storyline_smarktworking&mtm_kwd=DJ_storyline_smarktworking&mtm_source=Stol&mtm_medium=Artikel&mtm_cid=32&mtm_group=DolomitenMarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich für die diskrete Jobsuche.<\/a><\/b> Nach Vervollständigung des Profils können Sie sich zurücklehnen und abwarten – interessierte Arbeitgeber haben dann die Möglichkeit mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Im diskreten Modus entscheiden ausschließlich Sie, ob und wann Sie Ihre Identität offenlegen.<\/i><BR \/><BR \/>Ein zentraler Aspekt ist dabei das Homeoffice. Laut dem Statistisches Bundesamt arbeiteten 2024 rund 24 Prozent der Erwerbstätigen zumindest teilweise von zu Hause aus – fast doppelt so viele wie vor der Pandemie. Für viele unter 35-Jährige ist diese Form des Arbeitens nicht primär eine Frage der Bequemlichkeit, sondern ein Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Wegfallende Pendelzeiten, konzentrierteres Arbeiten und größere zeitliche Souveränität werden häufig genannt.<h3>\r\nSmart Working hat Erwartungen an Führung und Unternehmenskultur verändert<\/h3>Gleichzeitig zeigt sich, dass Smart Working auch Erwartungen an Führung und Unternehmenskultur verändert. Der Randstad Workmonitor 2025 weist darauf hin, dass Work-Life-Balance erstmals wichtiger bewertet wird als das Gehalt. Rund ein Drittel der Beschäftigten hat demnach bereits gekündigt, weil Führungsstil oder Wertehaltung nicht mit den eigenen Vorstellungen vereinbar waren. Flexible Arbeitsmodelle werden dabei als Ausdruck von Vertrauen und moderner Führung interpretiert.<BR \/><BR \/>Nicht alle Unternehmen folgen diesem Trend uneingeschränkt. Ein Teil schränkt mobiles Arbeiten wieder ein oder koppelt es stärker an Präsenzregeln. Der Bitkom warnt jedoch, dass fehlende Homeoffice-Optionen insbesondere bei jüngeren Fachkräften die Attraktivität als Arbeitgeber mindern können. Der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte verleiht dem Thema zusätzliche Dynamik.<h3>\r\nVerbesserungen bei Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit<\/h3>Auch die Diskussion um neue Arbeitszeitmodelle ist eng mit Smart Working verknüpft. Internationale Pilotprojekte zur Vier-Tage-Woche deuten darauf hin, dass reduzierte Arbeitszeit bei gleichbleibender Produktivität möglich ist. Eine 2025 veröffentlichte Studie in Nature Human Behaviour zeigt Verbesserungen bei Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit. <BR \/><BR \/>Trotz des starken Fokus auf Flexibilität bleibt der Wunsch nach Sicherheit bestehen. Der globale Deloitte Report 2025 zeigt, dass sich fast die Hälfte der jungen Befragten finanziell nicht sicher fühlt. Smart Working ersetzt damit nicht das Bedürfnis nach stabilen Einkommen und verlässlichen Rahmenbedingungen, sondern ergänzt es.<BR \/><BR \/>Insgesamt wird deutlich: Homeoffice und Smart Working sind für viele junge Menschen kein temporärer Trend, sondern ein fester Bestandteil ihres Arbeitsverständnisses. Sie stehen für eine Arbeitswelt, in der Leistung weniger über Anwesenheit definiert wird, sondern über Ergebnisse. Für Unternehmen bedeutet das, Arbeitsorte, Arbeitszeiten und Führung neu zu denken – und flexible Modelle strukturiert und verlässlich zu gestalten.