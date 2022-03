Wie viel kosten Benzin und Diesel, wenn Rom auf Zuschläge verzichtet? Wie viel kosten Benzin und Diesel, wenn Rom auf Zuschläge verzichtet?

1 Euro! So wenig würde der Liter Sprit ungefähr kosten, wenn der Staat die Mehrwertsteuer und eine Reihe von Zuschlägen (Akzisen) streicht – was nie passieren wird. Um die Preisexplosion an der Tankstelle immerhin ein wenig zu dämpfen, soll zumindest ein Teil der staatlichen Akzisen wegfallen. Was würde der Liter Treibstoff dann kosten?