WIFO organisierte Schülerprojekte zum nachhaltigen Wirtschaften

Die Projekte begannen mit einem Workshop des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen. Dabei wurden Begriffe wie Innovation und Nachhaltigkeit erklärt sowie die aktuelle Situation dieser in der Südtiroler Wirtschaft mit den insgesamt 64 Schüler diskutiert. Für die Hotelfachschule Bruneck starteten die Projekte im passenden Rahmen des Burgerhofs in Prags.Im nächsten Schritt erarbeiteten die Klassen mit der Sozialgenossenschaft Studio Comune, die Teil des Südtirols Netzwerk für Nachhaltigkeit ist, wie sie selbst derzeit und im zukünftigen Arbeitsleben zu einem nachhaltigeren Wirtschaftskreislauf beitragen können. Hierfür wurde unter anderem die Methode Lego Serious Play angewandt, mit welcher Fragestellungen spielerisch aufgearbeitet und dargestellt werden können.Im Rahmen eines Online-Interviews berichteten Armin Untersteiner vom Schokoladenhersteller Karuna in Feldthurns und die Ernährungstherapeutin und Bewegungsberaterin Karin Hofer aus Brixen von ihren Karrierewegen. Außerdem erzählten die beiden Gäste, was sie an der Selbständigkeit begeistert, welche Herausforderungen mit der Nachhaltigkeit in Verbindung stehen und welche Tipps sie jungen Berufseinsteigern mitgeben möchten.Nicht zu kurz kamen die Erfahrungen aus der Praxis: Die Jugendlichen lernten bei einer Unternehmenserkundung den Lebensmittelhersteller Alpe Pragas in Außerprags, das Hotel Leitlhof in Innichen und die Profanter Natur-Backstube in Brixen kennen. Dabei lag der Fokus auf den Initiativen, Herausforderungen und Zukunftsplänen der Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Die Betriebe gaben den Schülern auch eine praxisnahe Aufgabenstellung zum Thema mit. Nach einem Vorbereitungsworkshop durch das WIFO stellten die Jugendlichen ihre Ergebnisse den teilnehmenden Unternehmen vor.„Die Südtiroler Unternehmen haben den Jugendlichen einen wertvollen Einblick in die Arbeitswelt gewährt und dabei die Bedeutung der Nachhaltigkeit herausgestrichen“, informiert WIFO-Direktor Georg Lun.

stol