In seiner Begrüßung hob Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, die Bedeutung gelungener Integration hervor: „Für Südtirol sind qualifizierte Fachkräfte unverzichtbar. Entscheidend ist, dass sie sich hier gut aufgenommen fühlen. Veranstaltungen wie dieses Netzwerktreffen helfen dabei, Menschen miteinander zu vernetzen und ein Gefühl von Zugehörigkeit zu schaffen.“<BR \/><BR \/>Das Team von „Work in Südtirol“ stellte die Angebote des Welcome Service vor. Die Initiative unterstützt Personen, die aus beruflichen Gründen nach Südtirol kommen oder zurückkehren, mit umfassenden Informationen rund um das Ankommen, Arbeiten und Leben vor Ort – von Wohnen und Mobilität bis hin zu Kinderbetreuung und Gesundheit. <BR \/>Im Anschluss zeigte Martin Bertagnolli von IDM – Südtirol in seinem Beitrag die Vielfalt des Lebensraums Südtirol und seine einzigartige Mischung aus alpiner und mediterraner Lebensart auf. <BR \/><BR \/>Ein besonderes Highlight der Veranstaltung waren die persönlichen Erfahrungsberichte der eingeladenen Testimonials. So berichtete Silvia Di Salvatore, die aus den Abruzzen nach Südtirol gezogen war, von ihren ersten Erfahrungen. Sie sprach offen über anfängliche Herausforderungen wie die Wohnungssuche, sowie über den Start in einem neuen Umfeld.<BR \/><BR \/>Stefan Glaser aus Schwäbisch Hall bei Stuttgart gab Einblicke in seine ersten Erfahrungen nach dem Umzug von Deutschland nach Südtirol. Er hob er hervor, wie sehr sich dieser Schritt für ihn gelohnt hat, da er in Südtirol nicht nur Karrierechancen, sondern auch eine neue Heimat gefunden hat. <BR \/><BR \/>Vanja Hernandez aus Queretaro in Mexiko, die nach einem Studium und mehreren Berufsjahren in Paris im letzten Jahr nach Südtirol gekommen ist, teilte ihre Geschichte, und erzählte, dass sie an Südtirol, neben den spannenden beruflichen Perspektiven, auch die Landschaft und das Klima sehr schätzt. <BR \/><BR \/>Zum Abschluss unterstrich Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung der Handelskammer Bozen, die Relevanz solcher Initiativen: „Neben beruflichen Perspektiven spielen auch soziale Kontakte und das Lebensumfeld eine große Rolle, wenn es darum geht, Menschen langfristig für Südtirol zu gewinnen.“<BR \/><BR \/>Beim anschließenden Get-together nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zum vertieften Austausch mit anderen Neuankömmlingen sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen und Institutionen.