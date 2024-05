Wintersaison 2023/2024: 13,9 Millionen Übernachtungen

Starkes Plus im Eisacktal und Salten-Schlern

Deutschland auf Platz 1 bei den Herkunftsländern

Während des Winterhalbjahres 2023/2024 (November bis April) verzeichnete Südtirol 3,3 Millionen Gästeankünfte und 13,9 Millionen Übernachtungen.Besonders stark sind die Zuwächse im März: Dort nahmen die Nächtigungen im Vergleich zum Winterhalbjahr 2022/2023 um 21 Prozent zu – im Februar um 7,9 Prozent.In nahezu allen Gebieten sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nach oben gegangen. Im Pustertal sind die Nächtigungen um 2,7 Prozent auf 5,3 Millionen gestiegen, in Salten-Schlern um 4,1 Prozent auf 3 Millionen.Stark ist auch der Zuwachs im Bezirk Eisacktal: Dort sind 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt worden – ein Plus von 6,5 Prozent. Im Burggrafenamt haben weniger Gäste im Winter 2023/2024 übernachtet: Dort sind 1,7 Millionen Übernachtungen registriert worden – ein Minus von 2,8 Prozent.Die Gemeinden mit den meisten Übernachtungen in der Wintersaison 2023/24 sind: Kastelruth (822.000), Wolkenstein (813.000) und Abtei (714.000).Der Großteil der Übernachtungen – 10 von 13,9 Millionen – ist in gastgewerblichen Betrieben registriert worden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bleibt im Winter 2023/24 unverändert zum vorangegangenen Winter und beträgt in den gastgewerblichen Betrieben 4,1 Tage und in den nicht gastgewerblichen 4,5 Tage.Deutschland bleibt auf Platz eins, was die Herkunft der Gäste betrifft: 41 Prozent der Nächtigungen entfallen auf Deutsche – das sind 5,9 Millionen Übernachtungen. Zweitstärkstes Herkunftsland bleibt Italien.Das benachbarte Bundesland Tirol meldet für die Wintersaison 2023/24 über 5,9 Millionen Ankünfte und 26 Millionen Übernachtungen.