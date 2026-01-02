„Wir wollen weg vom Gefühl eines Schlusses – und hin zu einer positiven Botschaft: Wintervorteile sind eine Einladung, Qualität und Lieblingsstücke der Saison bewusst und preisattraktiv in unseren Orten zu entdecken“, betont Philipp Moser, Präsident des Wirtschaftsverbandes hds.<BR \/><BR \/> „Gerade zum Jahresauftakt lohnt sich der Besuch im stationären Handel: persönliche Beratung, Service und eine starke Auswahl – direkt in unseren Städten und Dörfern“, ergänzt der Präsident der Fachgruppe Mode im hds, Markus Rabanser.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Viele Menschen haben die traditionellen Winter-Vorteilswochen fest eingeplant, und viele Handelsunternehmen nutzen den Aktionswochen, um ihre Lager zu räumen und Platz für das Frühjahrssortiment zu machen. Besonders der Modehandel schafft durch die Angebotswochen Platz für die neuen Kollektionen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Termine für den Saisonschlussverkauf wurden von der Handelskammer Bozen im Rahmen der geltenden Bestimmungen festgelegt und nach Einbindung der zuständigen lokalen Interessenverbände – eine Kompromisslösung, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten des lokalen Handels im städtischen und ländlichen Raum so weit wie möglich zu berücksichtigen.<h3>\r\nIn 15 Tourismusgemeinden heißt es noch warten<\/h3>Wichtig für Tourismusgemeinden: In 15 touristisch geprägten Gemeinden und Orten beginnen die Wintervorteilswochen später – am Samstag, 7. März 2026, und enden am Samstag, 4. April 2026. Zu den Tourismusgemeinden zählen: Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide.<BR \/><BR \/>Der hds empfiehlt Kundinnen und Kunden: lokal vergleichen, beraten lassen, bewusst auswählen – und die Wintervorteilswochen als Chance zu nutzen, um hochwertige Produkte der Saison vor Ort zu besonders attraktiven Konditionen zu kaufen.