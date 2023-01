15 Grad: Wintersportorte in Italien bangen um Skisaison

Regionen fordern Unterstützung von der Regierung

Die Apennin-Regionen fordern finanzielle Unterstützung zur Bewältigung eines Winters, der nach 2 Pandemiejahren erneut für den Sektor kritisch zu werden scheint. Wegen Schneemangels konnten die Skipisten in der Region Emilia Romagna bisher nicht öffnen. Im Skigebiet von Cimone am Apennin von Modena ist heute nur eine Piste für Kinder in Betrieb. Hoteliers, Liftbetreiber und Skilehrer sind wegen des Schneemangels mit massiven Absagen von Touristen konfrontiert.„Die Regionen dürfen nicht allein gelassen werden“, sagte der Präsident der Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. „Wir brauchen einen außerordentlichen Plan. Unsere Ortschaften haben nach der Pandemie mit einem weiteren schwarzen Moment zu kämpfen, mit Auswirkungen, die unumkehrbar sein könnten“, warnte Bonaccini.Die betroffenen Regionen fordern Stützungsmittel von der Regierung, „um die durch diese klimatische Anomalie verursachten Schäden zumindest teilweise zu kompensieren“. Sie verlangen unter anderem Beihilfen für den Ersatz alter Beschneiungsanlagen durch solche der neuesten Generation. Diese ermöglichen es, die Beschneiung auch bei höheren Temperaturen aufrecht zu erhalten.6170 Kilometer Skipisten und 1800 Skianlagen, die 14.000 Personen beschäftigen, zählt der italienische Wintertourismus. Bis vor dem coronabedingten Lockdown im März 2020 hatte jeder Italiener, der sich eine Woche Winterurlaub gönnte, durchschnittlich 785 Euro ausgegeben. Laut Experten seien die Jobs von 9000 Saisonarbeitern und 5000 Vollbeschäftigten gefährdet. Der Wintertourismus macht einen Anteil von 11 Prozent des gesamten italienischen Fremdenverkehrs aus.