Wipptaler Unternehmen errichtet Eiserlebniswelt in Ischgl

„Die Silvretta Therme weist eine Kubatur von rund 75.000 Quadratmetern und es war erklärtes Ziel, das Gebäude weitgehend mit einem fossilfreien Heizungssystem zu realisieren“, betonen die beiden Vorstände der Silvretta Seilbahn AG Markus Walser und Günther Zangerl. Weiters wurde konsequent auf eine maximale Dämmung sowie eine umfassende Installation von Wärmerückgewinnungsanlagen geachtet.Sehr innovativ ist zudem die ganze Eiserlebniswelt: „Es wurde bewusst auf ein natürliches Kältemittel wie CO2 gesetzt, auch wenn dies bei der Errichtung noch als unwirtschaftlich galt. Der Vorteil liegt aberdarin, dass diese Technik für die Eisfläche als auch für die Wärme auf hohem Temperaturniveau bereitsteht“ sagt Christof Leitner, CEO vonRealice – Intercom Dr. Leitner.Das absolute Highlight der Eisbahn jedoch ist die imposant in Szene gesetzte Bande mit LED-Elementen, gestaltet vom Galtürer Künstler Georg Salner. Für seine Kunstinstallation „Bande Burlesk“ konzipierte Salner für die Eislaufbahn ein geschmeidiges Schmuckband auf einer Länge von 247 Metern.Bleiben die LED-Elemente untertags aufgrund der feinen Grafik noch zurückhaltend, werden die Motive in der nächtlichen Beleuchtung umso effektvoller. Für Salner ist sein „Endlosband ein wiederholungslosesOrnament aus geometrischen Formen, das die Dynamik und Sportlichkeit am Eis repräsentiert.“„Wir durften die gesamte Eiserlebniswelt in der Silvretta Therme Ischgl realisieren und waren von Anfang an von der Idee eines Kunstwerkes auf einer Sportbande fasziniert“, sagt Christof Leitner. „Es ist einzigartig und eine wahre Weltpremiere, mit welcher wir auch unser Know-how in der Realisierung von Eiserlebniswelten zeigen dürfen. „Kunst-Eislauf“ wird ab jetzt in Ischgl neu geschrieben.“