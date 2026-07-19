Seit 30 Jahren begleitet der BAUFUCHS Generationen von Südtirolerinnen und Südtirolern auf dem Weg zum Eigenheim. Was 1996 als Idee begann, ist heute das führende und zugleich einzige kostenlose Bau-, Wohn- und Energiehandbuch Südtirols <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/baufuchs-feiert-30-jahre-bauen-mit-weitblick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(siehe eigenen Bericht)<\/a>. <BR \/><BR \/>Ein Interview mit Herausgeber Florian Gamper. <BR \/><BR \/><b>Herr Gamper, der BAUFUCHS feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Hätten Sie sich 1996 vorstellen können, dass daraus einmal das einzige Bauhandbuch Südtirols wird?<\/b><BR \/>Florian Gamper: Ganz ehrlich? Nein. Die Idee war damals eigentlich ganz einfach: Wir wollten ein Nachschlagewerk schaffen, das verständlich erklärt, worauf es beim Bauen wirklich ankommt. Kein Fachchinesisch, keine versteckte Werbung, sondern praktische Informationen, die den Menschen wirklich weiterhelfen. Dass daraus drei Jahrzehnte später das einzige Bauhandbuch Südtirols werden würde, hätten wir uns damals nie träumen lassen. Wenn ich heute zurückblicke, wird mir bewusst, dass fast die Hälfte meines Lebens untrennbar mit dem BAUFUCHS verbunden ist. Dieses Projekt hat mich über drei Jahrzehnte begleitet und ist mit jeder Ausgabe ein Stück gewachsen. Darauf sind wir als Team schon ein wenig stolz.<BR \/><BR \/><b>Was macht den BAUFUCHS seit 30 Jahren so erfolgreich?<\/b><BR \/>Gamper: Ich glaube, es ist das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser. Wer baut, trifft oft die größte finanzielle Entscheidung seines Lebens. Da braucht es verständliche Informationen, denen man vertrauen kann. Genau das war von Anfang an unser Anspruch: unabhängig, praxisnah und leicht verständlich. Wir wollen keine Produkte verkaufen, sondern Wissen vermitteln. Vielleicht ist genau das das Erfolgsgeheimnis.<BR \/><BR \/><b>Die Bauwelt hat sich in den vergangenen 30 Jahren stark verändert. Was hat Sie am meisten überrascht?<\/b><BR \/>Gamper: Wie rasant sich alles entwickelt hat. Als wir begonnen haben, sprach kaum jemand von Photovoltaik, Wärmepumpen, Batteriespeichern, Smart Home oder nachhaltigen Baustoffen. Heute beschäftigen uns zusätzlich Künstliche Intelligenz, digitale Planungsmethoden, Kreislaufwirtschaft, klimafreundliches Bauen, neue Wohnformen und ständig neue gesetzliche Anforderungen. Trotzdem gilt heute noch genau das Gleiche wie vor 30 Jahren: Ein gutes Haus entsteht durch eine sorgfältige Planung, kompetente Handwerker und vernünftige Entscheidungen. Daran ändern auch modernste Technologien nichts.<BR \/><BR \/><b>Die Jubiläumsausgabe verbindet Buch und digitale Inhalte. Ist das die Zukunft?<\/b><BR \/>Gamper: Natürlich verändert die Digitalisierung auch den BAUFUCHS. Deshalb ergänzen wir das Buch mit QR-Codes, weiterführenden Online-Inhalten und einer Vorlesefunktion. Trotzdem glaube ich weiterhin an das gedruckte Buch. Ein Buch ist verbindlicher. Man nimmt es zur Hand, macht sich Notizen, schlägt Dinge immer wieder nach und stellt es ins Regal. Es begleitet viele Menschen über ihre gesamte Bauzeit. Ich frage mich manchmal, ob die Kinder von heute in zwanzig Jahren überhaupt noch selbstverständlich zu einem Buch greifen werden. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung verändern unser Informationsverhalten rasant. Umso wichtiger ist es, verlässliches Wissen nicht nur digital anzubieten, sondern auch in gedruckter Form zu bewahren.<BR \/><BR \/><b>Das Titelbild des BAUFUCHS ist seit vielen Jahren unverändert. Hat das einen besonderen Grund?<\/b><BR \/>Gamper: Ja, und genau diese Geschichte gefällt mir besonders. Seit über 20 Jahren ziert ein Kindheitsfoto eines meiner Söhne das Titelbild. Viele Leserinnen und Leser kennen den kleinen Jungen wahrscheinlich besser als den Herausgeber. Heute ist aus diesem Kind längst ein erwachsener Mann geworden. Irgendwie ist er gemeinsam mit dem BAUFUCHS groß geworden. Für mich symbolisiert dieses Bild, worum es beim Bauen eigentlich geht: Wir bauen nicht nur Häuser, sondern Zukunft – für unsere Kinder und die Generationen, die nach uns kommen.<BR \/><BR \/><b>Steigende Baukosten, Wohnungsnot und immer neue Vorschriften sorgen derzeit für Unsicherheit. Wie sehen Sie die Zukunft?<\/b><BR \/>Gamper: Ich bin grundsätzlich Optimist. Wenn man auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt, stellt man fest, dass jede Generation ihre eigenen Herausforderungen hatte. Früher waren es hohe Zinsen, Materialknappheit oder wirtschaftlich schwierige Zeiten. Heute beschäftigen uns steigende Baukosten, neue gesetzliche Vorgaben und die Frage nach leistbarem Wohnraum. Ich bin überzeugt, dass wir auch diese Herausforderungen lösen werden. Bauen, Wohnen und Eigentum gehören zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Die Rahmenbedingungen werden sich verändern, die Lösungen werden andere sein – aber der Wunsch nach einem eigenen Zuhause wird bleiben. Davon bin ich überzeugt.<BR \/><BR \/><b>Was wünschen Sie sich für die nächsten 30 Jahre?<\/b><BR \/>Gamper: Ich wünsche mir, dass der BAUFUCHS auch in Zukunft das bleibt, was er seit 30 Jahren ist: ein verlässlicher Begleiter mit verständlichen Informationen, unabhängigen Inhalten und praktischer Hilfe. Neue Technologien nutzen wir dort, wo sie den Leserinnen und Lesern echten Mehrwert bieten. Denn eines gilt heute genauso wie vor 30 Jahren: Gute Entscheidungen am Bau beruhen auf fundiertem Wissen.