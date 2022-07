„Wir brauchen eine eigene Südtiroler Regelung“

Landesrat Philipp Achammer (3. von links) beim Treffen in Rom mit Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti (2. von links) gemeinsam mit der Südtiroler Kammerabgeordneten Renate Gebhard (1. von links) und dem Südtiroler Senator Dieter Steger (4. von links).

hds-Präsident Philipp Moser - Foto: © ALFRED TSCHAGER PHOTOGRAPHY & CO

„Mit einer autonomen gesetzlichen Regelung der Ladenöffnungszeiten können wir den Bedürfnissen und Besonderheiten unseres Landes weitaus besser gerecht werden“, sagt Philipp Achammer, der sich in dieser Angelegenheit am Dienstag mit Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti in Rom getroffen hat.Die Öffnungszeiten von Geschäften fällt derzeit in die ausschließliche Zuständigkeit des Staates.Landesrat Achammer erinnerte gegenüber Giorgetti daran, dass vor dem Liberalisierungsdekret von Monti das Land Südtirol die entsprechenden Gesetze selbst erlassen habe: „Die mit dem ,Monti-Dekret' einhergehenden Maßnahmen hatten für Südtirol nicht die gewünschte Wirkung, im Gegenteil“, so Achammer: Der Einkauf habe sich auf 7 anstatt auf 6 Tage verteilt, ohne dass der Gesamtumsatz nennenswert gestiegen sei.„Gut, dass dieses Thema wieder aufgegriffen wird“, heißt es vom hds: „Wir setzen uns seit langem für eine eigene Südtiroler Regelung ein“, so hds-Präsident Moser.„So wie bereits viele andere Bereiche im Handel autonom geregelt werden können, so sollte auch dieser Teil folgen“, sagt der hds-Präsident. „Es braucht eine auf Südtirol zugeschnittene Bestimmung.“Die Weichen dafür seien mit einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut im September 2021 bereits gestellt worden, betont der hds. „Darauf aufbauend kann dann eine eigene Südtiroler Regelung verabschiedet werden.“