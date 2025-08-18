In einem Interview vor einigen Tagen sprach sich auch der ehemalige Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes, Walter Meister, für klare Regeln im Umgang mit Overtourism aus: „Wir brauchen ein landesweites Tourismuskonzept, in dem klar definiert wird, welchen Tourismus Südtirol will und welche Gäste wir ansprechen.“ ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/walter-meister-kritisiert-hgv-scharf-das-schoenreden-schadet-dem-tourismus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das gesamte Interview lesen Sie hier.<\/a>) Gleichzeitig warnte er, dass der HGV „die Probleme nicht schönreden“ dürfe – dies schade dem Image des Südtiroler Tourismus. „Wenn Pinzger sagt, es passe alles so, wie es ist, wirkt das auf mich wie ein Kleinreden der Probleme“, betont Meister. Damit fand er deutliche Worte gegen seinen eigenen Verband. <h3>„Wir brauchen kein neues Gesamtkonzept“<\/h3>Für den aktuellen HGV-Präsidenten Manfred Pinzger ist der Seitenhieb seines Vorgängers unverständlich: „Es war für uns alle schon ein bisschen überraschend, dass Walter Meister den eigenen Verband derart angegriffen hat.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig hält Pinzger an seiner Position fest: „Ich bestätige noch einmal, dass wir sicher kein neues Gesamtkonzept für Südtirol brauchen. Was es jedoch sehr wohl braucht, ist, gewisse Orte und Positionen im Einvernehmen mit allen zu lösen.“ Dazu gehöre unter anderem auch die Seceda. Daran seien auch die Grödner Hoteliers interessiert, versichert Pinzger. <BR \/><BR \/>Ein neues Gesamtkonzept sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht zielführend, da es bereits ein Landestourismusentwicklungskonzept gebe und die dazugehörigen Regelwerke noch in den Details ausgearbeitet werden müssten.