„Wir könnten dem römischen Zentralismus zum Opfer fallen“

Im Gespräch mit Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer am Montagnachmittag sei vereinbart worden, dass Südtirol einen neuen Anlauf wage, damit auch die Industrie wieder am wirtschaftlichen Leben teilnehmen kann, sagt Giudiceandrea im „Dolomiten“-Interview.„Natürlich könnten wir auch auf die Erlaubnis aus Rom warten. Aber in Rom gibt es derzeit eine ideologische Diskussion zwischen den Parteien, es geht um Zentralismus gegen Regionalismus. Und wir hier in Südtirol könnten unter die Räder kommen, wenn die zentralistische Position gewinnt“, so Giudiceandrea.

