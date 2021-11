„Wir riskieren viele Betriebe zu verlieren“

Die Coronalage in Südtirol spitzt sich wieder zu, die Zahl der Infektionen steigt, auch die Krankenhausbelastung nimmt weiter zu. Der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) richtet daher einen dringenden Appell an die Bevölkerung und an die Arbeitgeber und warnt vor den drastischen Konsequenzen, wenn die Corona-Regeln nicht eingehalten werden.