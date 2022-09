Wird der steile Dollaranstieg böse enden? Wird der steile Dollaranstieg böse enden?

Der US-Dollar hat in diesem Sommer einen steilen Aufstieg hingelegt. Der japanische Yen und der Euro sind gegenüber dem Greenback auf ihren niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten gefallen; der Euro, der lange mehr als einen Dollar wert war, bewegt sich aktuell nahe der Dollar-Parität. Der handelsgewichtete Dollar-Index der US Federal Reserve hat beinahe wieder seinen Höchstwert vom März 2020 (inmitten der vom Beginn der COVID-19-Pandemie ausgelösten Panik) erreicht. Bereinigt um die Inflation in den USA und bei ihren Handelspartnern liegt er sogar schon höher. + von Kenneth Rogoff