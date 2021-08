Wird die Klimaerwärmung zum Problem für Südtirols Weine?

Viele Weinproduzenten wandern mit einigen Sorten immer weiter in die Höhe – auf der Flucht vor dem Klimawandel sozusagen. Doch was kann das wärmere Klima den Trauben und in der Folge den Südtiroler Weinen anhaben? Eine Studie gibt Aufschluss. + Rainer Hilpold