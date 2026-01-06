Laut Bürgermeister Martin Alber hat sich die zum Thema erneuerbare Energieformen eingesetzte Arbeitsgruppe mittlerweile zweimal getroffen. Dabei habe sie sich – wegen der nicht optimalen Voraussetzungen – gegen die Nutzung der Wasserkraft von Kog- und Daxbach ausgesprochen. Hinsichtlich der Nutzung der Sonnenenergie empfiehlt sie laut Alber nur die Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden, wo es von der Statik her möglich ist – „dies mehr zur Vorbildfunktion, nicht wegen der Einnahmen“. <BR \/><BR \/>Bei der Sitzung im Jänner wird die Arbeitsgruppe laut Alber über die Windkraft diskutieren und darüber, ob sie dem Gemeinderat empfehlen will, eine Machbarkeitsstudie für einen Windpark am Sandjoch in Auftrag zu geben.