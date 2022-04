„Wirkungsorientiert und gewinnbringend investieren“ „Wirkungsorientiert und gewinnbringend investieren“

Bertrand Badré ist ehemaliger geschäftsführender Direktor der Weltbank, Gründer und CEO von Blue like an Orange Sustainable Capital sowie Verfasser von Can Finance Save the World? Benoit Mercereau ist Chief Investment Officer bei Arvella Investments und Autor bei ESG for Investors. In ihrem Text mit dem Originaltitel „Investing for Impact and Profit“ zeigen sie eine Strategie zur Mobilisierung von Finanzmitteln für Klimaziele auf, indem sie den Business Case für diese Ziele aufzeigen.