„Wirtschaft im Wandel der Zeit“

Der Südtiroler Wirtschaftsring hielt am Montag seine Generalversammlung ab. Themenschwerpunkt war die notwendige Transformation in Bereichen der Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik, um eine Antwort auf die künftigen Herausforderungen zu haben.Federico Giudiceandrea, der nun seit zwei Jahren Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings ist und laut Rotationsprinzip im SWR-EA nun eigentlich seine Präsidentschaft an einen Vertreter des HGV abgeben würde, gab bekannt, dass er gebeten wurde, seine Präsidentschaft noch bis Jahresende zu verlängern und dass er dankend angenommen habe.Dennoch nutzte er die Gelegenheit für einen kurzen Rückblick und zwar nicht nur als Präsident des SWR-EA sondern auch als Präsident des Unternehmerverbands, dessen Präsident er von 2017 bis 2021 war und wo er wegen der Pandemie nicht die Gelegenheit hatte, seine Abschiedsrede zu halten.